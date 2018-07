ESC-Sänger Michael Schulte würde noch mal antreten

Michael Schulte hat Deutschland nach drei Jahren auf den untersten Plätzen einen vierten Rang beim ESC-Finale in Lissabon beschert. Am frühen Morgen nach der Show verriet er uns, wie sich das anfühlt.

ESC 2018: Das sagt Michael Schulte zu seinem vierten Platz Michael Schulte hat Deutschland nach drei Jahren auf den untersten Plätzen einen vierten Rang beim ESC-Finale in Lissabon beschert. Am frühen Morgen nach der Show verriet er uns, wie sich das anfühlt.

Berlin. Michael Schulte würde gerne noch mal beim Eurovision Song Contest (ESC) auftreten. „Ich würde das definitiv nicht verneinen, noch einmal der deutsche ESC-Vertreter sein zu dürfen, wenn man mich lässt“, sagte der 28-Jährige aus Buxtehude dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

„Ich liebe diese Veranstaltung. Ich habe sie immer geliebt.“ Im Mai war Schulte mit seinem Lied „You Let Me Walk Alone“ beim ESC in Lissabon überraschend auf Platz vier gelandet. Er wolle „kein ESC-One-Hit-Wonder bleiben“, sondern sich etablieren, sagte Schulte. Im September soll seine neue Single erscheinen. Außerdem sei eine Tour geplant.

Am Ende eines langen Abends konnte sich Israel den ersten Platz beim Eurovision Song Contest sichern. Sängerin Netta freut sich natürlich über ihren Sieg und hält die ESC-Trophäe in den Händen. Foto: Markku Ulander / dpa

Sie trat mit dem Lied „Toy“ an. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Schreckmoment auf der Bühne: Während des Auftritts der britischen Sängerin SuRie stürmt ein Flitzer auf die Bühne und will ihr das Mikrofon entreißen. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Doch Sicherheitsleuten gelingt es, den Störenfried von der Bühne zu eskortieren. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Und SuRie singt anschließend ihren Song „Storm“ souverän zu Ende. Foto: Jörg Carstensen / dpa



Noch vor ein paar Tagen hätte wohl kaum einer gedacht, dass Michael Schulte für Deutschland den vierten Platz holt. War der ESC in den vergangenen Jahren für Deutschland doch eher eine Trauerveranstaltung ... Foto: Jörg Carstensen / dpa

Doch mit seiner gefühlvollen Ballade „You let me walk alone“ begeisterte er ESC-Fans in ganz Europa – und holte wichtige Punkte, was Schulte natürlich selbst am meisten freute. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Auch die Moderinnen Daniela Ruah, Silvia Alberto, Catarina Furtado, Filomena Cautela (v.l.) sorgten beim Finale des 63. Eurovision Song Contest für reichlich Stimmung. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Rasmussen sang „Higher Ground“ für Dänemark. Foto: Jörg Carstensen / dpa



Der Ruhm hat aber auch Begleiterscheinungen: „Man fühlt sich seiner völligen Privatsphäre etwas beraubt.“ So sei er mit seiner Frau in einem Café gewesen, als jemand aus nächster Nähe ein Foto gemacht habe. „Einfach so, ohne zu fragen. Ich finde, ein bisschen Respekt gehört dazu. Man ist ja kein Tier im Zoo. Aber ansonsten sind die Leute sehr lieb.“ (dpa)

