Steve Ditko, Mit-Schöpfer von "Spider-Man", ist tot

Steve Ditko schuf mit Stan Lee den legendären Comic-Helden „Spider-Man“ – hier als Riesen-Ballon bei der „Thanksgiving“-Parade in New York City.

New York. Der als Mit-Schöpfer der legendären „Spider-Man“-Figur bekannt gewordene Comic-Zeichner Steve Ditko ist tot. Der US-Künstler wurde bereits am 29. Juni in seiner New Yorker Wohnung tot aufgefunden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Hausmeister habe Ditko leblos vorgefunden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Zu der Todesursache machte er zunächst keine Angaben. Ditko wurde 90 Jahre alt.

Zusammen mit seinem Kollegen Stan Lee (95) hatte sich Ditko Anfang der 1960er Jahre für den Verlag Marvel Comics die Figur des „Spider-Man“ ausgedacht. Hinter dem Spinnen-Mann versteckte sich der Highschool-Junge Peter Parker, der durch den Biss einer mutierten Spinne übernatürliche Kräfte erlangt. Er kann Fassaden hinaufklettern, Netze auswerfen und nutzt seine Fähigkeiten im Kampf gegen das Verbrechen.

Ditko arbeitete danach an der Figur „Doctor Strange“, doch nach einem Streit mit Lee habe er den Marvel Verlag 1966 verlassen, berichtete das Branchenblatt „Hollywood Reporter“. Für DC Comics und andere Verlage schuf er weitere Charaktere, später war er auch wieder für Marvel tätig. 1990 gab die vom ihm gezeichnete Superheldin „Squirrel Girl“ ihr Debüt. (dpa)