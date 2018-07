A3 bei Rohrbrunn: Raststätte wegen Sprengstoffverdacht gesperrt

Bei einer Polizeikontrolle auf der A 3 bei Rohrbrunn ist am Sonntag ein Fahrzeug aufgefallen. Der Fahrer wurde per Haftbefehl gesucht.

Rohrbrunn. Auf der Autobahn 3 in Bayern ist am Sonntagnachmittag eine Raststätte wegen Sprengstoffverdachts gesperrt worden. Die Polizei hatte dort ein Fahrzeug kontrolliert und festgestellt dass gegen einen der Insassen ein europäischer Haftbefehl vorliegt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Er wurde festgenommen. Die Sperrung wurde am späten Abend aufgehoben, nachdem sich der Verdacht nicht bestätigt hatte.

Bei der Untersuchung des Fahrzeugs ergaben sich zunächst Hinweise, dass sich möglicherweise Sprengstoff im Fahrzeug befindet. Da die Einsatzkräfte nicht ausschließen konnten, dass von dem Fahrzeug eine Gefahr ausgeht, wurde die Rastanlage Spessart-Süd geräumt und das Gebiet weiträumig abgesperrt.

Am Abend konnte nicht ausgeschlossen werden, dass auch die A3 gesperrt werden muss. Die drei weiteren Insassen aus dem Fahrzeug befanden sich am Abend ebenfalls in Polizeigewahrsam. Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Auf Nachfrage nannte die Polizei keine weiteren Details. Warum der festgenommene Mann international gesucht wird, war unklar. (dpa)