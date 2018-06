Haithabu und Danewerk kommen auf die Welterbeliste

Die Wikingerhäuser von Haithabu in Schleswig-Holstein.

Berlin. Die Unesco nimmt weitere deutsche Stätten auf seine Liste der Weltkulturerbe auf. Die Siedlung Haithabu und das Danewerk in Schleswig-Holstein zählen nun dazu.

Der Handelsplatz Haithabu aus der Wikingerzeit und das Verteidigungssystem Danewerk sind bedeutende archäologische Stätten im heutigen Schleswig-Holstein. Das Danewerk sicherte im Früh- und Hochmittelalter die Südgrenze des alten dänischen Reiches. Der Ausbau zu einer massiven Befestigungsanlage mit Erdwällen, Mauern, Gräben und einem Sperrwerk in der Schlei begann im 8. Jahrhundert und reichte bis ins 12. Jahrhundert.

Haithabu war in der Wikingerzeit (8. bis 11. Jahrhundert) eines der bedeutendsten Handelszentren im Ostseeraum. Sein Hafen war Umschlagplatz für Waren aus Nord- und Kontinentaleuropa sowie Vorderasien.

Der Naumburger Dom.

Foto: Jan Woitas / dpa

Deutschland hofft in Bahrain noch auf eine weitere Eintragung auf die Welterbeliste. Am Sonntag soll über die Bewerbung des Naumburger Doms entschieden werden. Der Dom in Naumburg (Sachsen-Anhalt) gehört zu den kunsthistorisch bedeutendsten Bauwerken aus der Zeit des europäischen Hochmittelalters. Bekannt ist das größtenteils aus dem 13. Jahrhundert stammende spätromanisch-gotische Gotteshaus vor allem wegen seiner zwölf Stifterfiguren.

Der Westchor mit den Skulpturen wurde vom „Naumburger Meister“ geschaffen, einem namentlich nicht bekannten Architekten und Steinbildhauer. Sie zeigen unter anderem Markgraf Ekkehard II. und seine Gattin Uta. Sehenswert ist auch die Statue der Heiligen Elisabeth von Thüringen. Entwürfe für Fenster ihrer Kapelle stammen vom Leipziger Gegenwartskünstler Neo Rauch. (dpa)