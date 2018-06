Bremen: Drei Tote bei heftiger Explosion in Wohnhaus

In Bremen hat es am frühen Morgen eine Detonation in einem Wohnhaus gegeben, drei Menschen starben. Das Haus wurde völlig zerstört.

Bremen. Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Bremen sind am Donnerstag drei Menschen ums Leben gekommen. Einsatzkräfte fanden die Leichen einer 41-Jährigen und ihres sieben Jahre alten Sohnes sowie im Nachbarhaus eine tote 70-Jährige, wie die Polizei mitteilte.

Eine Polizeisprecherin ging am Morgen nicht davon aus, dass noch weitere Menschen vermisst werden. Die Ursache für die Explosion war zunächst unklar.

Gegen 4.30 Uhr hatte es im Dachgeschoss eines Reihenhauses im Stadtteil Huchting eine heftige Detonation gegeben. Die Explosion habe das Haus bis auf die Grundmauern zerstört, sagte der Pressesprecher der Feuerwehr, Michael Richartz.

Kriminalpolizei ermittelt

Ein angrenzendes Haus ging nach Angaben der Polizei ebenfalls in Flammen auf. Die Wucht der Explosion habe Trümmerteile 50 Meter weit geschleudert. Auch weitere angrenzende Reihenhäuser wurden durch die Explosion stark beschädigt. „Dass deren Bewohner nicht verletzt worden sind, grenzt an ein Wunder“, so der Sprecher. Auch Häuser auf der gegenüberliegenden Straßenseite wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Unklar war zunächst die Ursache für die Explosion. Die Kriminalpolizei ermittelt. „Wir werden hier alles mit schwerem Gerät auf links krempeln“, sagte Feuerwehrsprecher Richartz. Im Umkreis von hundert Metern hatten die Einsatzkräfte der Polizei zufolge vorsorglich alle Häuser evakuiert. Rund 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Erst am Wochenende hatte es in Wuppertal eine Explosion in einem Wohnhaus gegeben. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 54-jährige Mieter die Gasinstallation in seiner Wohnung absichtlich manipuliert hat, um sich das Leben zu nehmen. Der Mann liegt schwer verletzt im Koma. Gegen den Mann wird wegen mehrfachen versuchten Mordes ermittelt .

Mitten in der Nacht gibt es einen Knall, Flammen lodern: In Wuppertal gab es in der Nacht zum Sonntag eine heftige Explosion in einem Wohnhaus. Foto: Gianni Gattus / dpa

Den Rettungskräften bot sich am Morgen ein Bild der Zerstörung. Foto: Henning Kaiser / dpa

Das Gebäude ist einsturzgefährdet. Foto: Henning Kaiser / dpa

Ein Großteil des Hauses mit drei Etagen und einem Dachgeschoss war regelrecht weggesprengt. Foto: Henning Kaiser / dpa

Totalschaden: Ein Auto wurde von Teilen des Hauses getroffen. Foto: Henning Kaiser / dpa



Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Foto: Henning Kaiser / dpa

Fünf Menschen wurden schwer verletzt, Dutzende wurden gerettet. Vermisst wird niemand mehr. Foto: Henning Kaiser / dpa

Die Explosion hatte in der Nacht zu Sonntag die Gegend erschüttert. Foto: Claudia Otte / dpa



Außer ihm wurden noch vier Nachbarn verletzt. Rund 30 Menschen hatten in der Nacht zum Sonntag auf einen Schlag ihr Zuhause verloren. (dpa)