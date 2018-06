Pizzalieferant baut Unfall – Feuerwehr liefert Essen aus

Pizza wegwerfen wegen eines Unfalls? Das sahen Feuerwehrleute im US-Bundesstaat New York nicht ein – und lieferten spontan selbst aus.

Henrietta. Pizzalieferung vom Feuerwehrmann? Was abstrus klingt, erlebte ein hungriger Kunde in Henrietta im US-Bundesstaat New York. Die Vorgeschichte zu dem ganz besonderen Lieferservice lässt sich auf der Facebookseite des „Henrietta Fire Disctrict“ nachlesen.

Die örtliche Feuerwehr war am vergangenen Samstag zum Ort eines Autounfalls ausgerückt. Darin verwickelt war auch das Auto eines Pizzalieferanten. Der verunglückte Fahrer wurde medizinisch versorgt und mit einem Krankenwagen in eine Klinik transportiert.

Gegen Lebensmittelverschwendung

Das Team der Feuerwehr entschied daraufhin kurzerhand, die Lieferung der Pizza zu übernehmen – und so das Essen davor zu bewahren, im Müll zu landen. Weit von der Unfallstelle entfernt befand dich der Auslieferungsort ohnehin nicht.

http://Feuerwehrmann_liefert_Pizza{esc#214691503}[facebook]

Auf mehreren Fotos ist zu sehen, wie die Feuerwehrmänner ihr Auto vor dem Haus des Kunden parken, klingeln und die Bestellung überreichen.

http://Feuerwehr_liefert_Pizza_–_Kunde_freut_sich{esc#214691575}[facebook]

Eines der Fotos zeigt auch den ganz offensichtlich freudig überraschten Kunden. Nicht nur bekam er seine Pizza noch. Die Feuerwehrmänner sprachen ihm zudem ein Lob aus. Schließlich habe er dank des bestellten Essens das Risiko minimiert, mit verbranntem Essen und einen Feueralarm auszulösen.

Auf Facebook äußern sich viele User begeistert zu der ungewöhnlichen Aktion. „Großartige Arbeit!“, schreibt dort ein Nutzer. Ein anderer meint: „Ich hoffe, die Feuerwehr hat Trinkgeld bekommen.“ (nsa)