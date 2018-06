Russische Touristin entdeckt toten Delfin in einem Wald

In einem Wald bei Sotschi ist ein Delfin gefunden worden (Symbolbild).

In der Nähe von Sotschi hat eine Frau einen toten Delfin entdeckt – in einem Wald. Tierschützer haben eine Theorie, wie er dorthin kam.

Sotschi. In Russland hat eine Touristin in einem Wald einen ausgesetzten, toten Delfin entdeckt. Die Frau habe bei einem Spaziergang den Tümmler zufällig nahe einer Autobahn nördlich des Schwarzmeerortes Sotschi gefunden und sofort Tierschützer alarmiert, teilte das Delfinrettungszentrum der Stadt am Montag mit.

Der Vorfall sei schon vor wenigen Wochen passiert, hieß es. Tierärzte hätten den Delfin untersucht, bislang sei aber noch keine eindeutige Todesursache ermittelt worden. Wie das mehr als zwei Meter lange Tier in den Wald kam, sei ebenfalls unbekannt. Möglicherweise sei der Delfin illegal in einem Zoo gehalten worden, beim Transport gestorben und dann tot in den Wald gebracht worden. (dpa)