„Enkeltrick“: 78-Jährige wird um 20.000 Euro betrogen

Beim „Enkeltrick“ geben sich Betrüger bei alten Menschen als Verwandte aus und gelangen so an Geld (Symbolbild).

Die Polizei warnt vor Betrügern, die sich als Enkel ausgeben und so Geld erschleichen. Nun fiel eine Renterin auf den Trick herein.

Halberstadt. Ihre spontane Hilfsbereitschaft hat eine 78 Jahre alte Frau 20.000 Euro gekostet – sie ist auf einen „Enkeltrick“ hereingefallen. Bei der Frau aus Aspenstedt rief am Freitag eine angebliche Enkelin an, die ganz dringend 20.000 Euro für die Ersteigerung eines Wohnmobils brauchte, wie die Polizei in Halberstadt am Sonntag mitteilte.

Die Seniorin schöpfte keinen Verdacht, setzte sich in ein Taxi, fuhr zur Bank und holte das Geld. Das übergab sie einem Mann, den die Anruferin als Bekannten und Abholer der Summe angekündigt hatte.

Polizei warnt vor Betrügern

Die Tochter der alten Dame wurde wenig später auf die seltsame Geldübergabe aufmerksam und ging mit ihrer Mutter zur Polizei. Die Ermittlungen sind allerdings schwierig: Die Telefonnummer der Anruferin hatte eine ausländische Vorwahl und konnte nicht zurückverfolgt werden.

Immer wieder geben sich Betrüger bei alten Menschen als Verwandte aus und gelangen so an Geld. Die Polizei warnt seit längerem davor, Unbekannten Geld zu übergeben und sich im Zweifel Hilfe von Familienmitglieder und der Polizei zu holen. (dpa)