Deutschland gegen Schweden: David Hasselhoff drückt DFB-Team die Daumen

Berlin. Vor dem entscheidenden Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schweden bei der WM in Russland bekommt die DFB-Elf prominente Unterstützung. Der frühere „Baywatch“-Star David Hasselhoff fiebert mit Deutschland mit, wie er seine Fans auf Twitter wissen ließ.

„Alles klar, Deutschland wird gewinnen, verlasst euch drauf, the Hoff hat gesprochen“, schrieb er in einem tausendfach gelikten Beitrag. Dazu postete er ein Foto, das ihn im Trikot der DFB-Elf zeigt.

Das kann die Nationalelf gut gebrauchen. Deutschland braucht gegen Schweden einen Sieg, um sich die Chancen auf ein Weiterkommen zu bewahren.

Auch Helene Fischer fiebert mit

Alles Klar, Germany will win, count on it..... the hoff has spoken ✌🏼 pic.twitter.com/LdvT9cgIn1 — David Hasselhoff (@DavidHasselhoff) June 23, 2018

Ganz überraschend kommt die Unterstützung aber nicht: Seitdem Hasselhoff kurz nach dem Mauerfall am Brandenburger Tor „Looking for Freedom“ sang, wurde er zu einem Symbol der Wiedervereinigung. Zuletzt war Hasselhoff in Deutschland auf Tour gegangen.

Auch Schlagersängerin Helene Fischer fiebert mit. „Natürlich drücke ich unseren Jungs fest die Daumen“, erklärte sie am Samstagabend der Deutschen Presse-Agentur. „Ich weiß aber auch aus eigener Erfahrung, dass am Ende nicht nur das Können, sondern immer auch das gewisse Quäntchen Glück zum Erfolg nötig ist.“

Die 33-Jährige wird das K.o.-Duell gegen Schweden aber nicht in Ruhe verfolgen können. Am Samstagabend sollte Fischer ihre Stadiontour in der Leipziger Red Bull Arena eröffnen (bekö)