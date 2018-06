Hurricane: Das muss man über Festivals wissen

Regen und Matsch haben auf dem Hurricane-Festival Tradition. Und so nass beginnt es auch in diesem Jahr. Was man alles wissen muss.

Berlin. Inzwischen scheint Regen und Matsch ein fester Bestandteil zu sein: Am heutigen Freitag beginnt das Hurricane-Festival in Scheeßel (Niedersachsen) – und selbstverständlich haben die Meteorologen keine guten Wetteraussichten.

„Wir haben ein richtiges Hurricane-Wetter“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag, als schon die ersten 20.000 Gäste anreisten. „Da ist es für die Gäste sicher nicht einfach Zelte aufzustellen, aber Zwischenfälle gab es noch nicht.“ Nach wochenlangem Sommerwetter regnete es zum Festivalauftakt in Strömen.

65.000 Besucher werden erwartet. Bands wie Kraftklub, The Prodigy oder Marteria stehen auf den Bühnen. Exponierte Stellen haben die Veranstalter nach eigener Aussage mit Kies und Stroh bedeckt, in der Hoffnung, dass es so nicht all zu matschig wird.

Am offiziellen ersten Tag des „Hurricane“-Festivals standen zahlreiche nationale und internationale Musik-Acts auf den Bühnen. Drei Tage lang geht das Spektakel. Sänger Clueso wurde von Zehntausenden gefeiert. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Sänger Dan Reynolds von der Band Imagine Dragons richtete während seines Auftritts in Scheeßel politische Worte an das Publikum. „Terror wird nie gewinnen, Musik wird immer erfolgreich sein (Terror will never win, music will always succeed)“, rief der Sänger unter großem Beifall des Publikums. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Durch die Regenfälle der vergangenen Tage hat sich das Gelände in eine Matsch-Wüste verwandelt. Diesem Festivalbesucher im Bananenkostüm macht das nichts aus. Foto: Alexander Koerner / Getty Images

Verkleidungen sind immer gerne gesehen. Auch dieser Mann wählte ein interessantes Outfit für das Festival: er ist nun Superman. Foto: Alexander Koerner / Getty Images

Trotz des durchwachsenen Wetters ließen sich die Besucher die gute Laune nicht vermiesen. Foto: Alexander Koerner / Getty Images



Dieses Jahr sind die Sicherheitsvorkehrungen beim Festival besonders hoch. Polizisten stehen schwer bewaffnet am Eingang bereit. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Auch die Sicherheitsmitarbeiter kontrollieren verstärkt. Rucksäcke sind genau wie bei „Rock am Ring“ in diesem Jahr verboten. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Die Anreise zum Festival wurde für einen Großteil der Besucher zum Matsch-Akt. Das Unwetter hat Teile des Geländes in eine Matschwüste verwandelt. Foto: Lena Klimkeit / dpa

Barfuß geht es durch Pfützen und Matsch: Das „Hurricane“-Festival 2017 macht zu Beginn seines Events seinem Namen alle Ehre. Foto: Alexander Koerner / Getty Images

Am Donnerstagvormittag bereitete ein aufziehendes Unwetter mit Starkregen und heftigen Windböen allen Beteiligten erhebliche Probleme. Doch die Angereisten nahmen es gelassen. Foto: Alexander Koerner / Getty Images



Eingehüllt in Plastik bereitet man sich auf den Festival-Start am Freitagnachmittag vor. Foto: Alexander Koerner / Getty Images

Am Donnerstag sind die ersten Besucher bereits angereist und haben ihre Zelte auf den Campingplätzen aufgebaut – Matsch inklusive. Foto: Jörg Sarbach / dpa

Wegen Unwettern hatte der Veranstalter die Gäste gebeten, erst am Freitag anzureisen. Foto: Jörg Sarbach / dpa

Zu dem Rock-, Independent und Alternative-Festival werden auch dieses Jahr wieder rund 78.000 Menschen erwartet. Foto: Jörg Sarbach / dpa

Am Freitagnachmittag spielen die ersten Bands auf den vier Bühnen des Festivalgeländes. Foto: Jörg Sarbach / dpa



Zum Start des Festivals waren Regencapes noch die angesagteste Kleidung. Foto: Alexander Koerner / Getty Images

Diese Festivalpärchen hatte am Freitag dann nicht nur gute Laune, sondern auch besseres Wetter im Gepäck. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Flogging-Molly-Sänger Dave King bei seinem Auftritt am Freitag. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Auch das Duo Boy, bestehend aus Sonja Glass (li.) und Valeska Steiner, rockte zum Start in das Wochenende. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Eine Festivalbesucherin am Freitag. Foto: Sebastian Gollnow / dpa



Milky Chance heizten den Fans am Freitagabend ein. Foto: Lena Klimkeit / dpa

Dich gedrängt verfolgten die Fans am Freitag auch das Konzert der Antilopengang. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Ein Highlight am Freitagabend: Clueso. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Clueso sorgte am späten Freitagabend für volles Haus. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Auch der Samstag begann freundlicher, als es die Tage vor dem Festival hatten befürchten lassen. Foto: Sebastian Gollnow / dpa



Der britische Sänger Passenger (Mike Rosenberg) bei seinem Auftritt am Samstag. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Das Festivalgelände am Samstagmittag. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Jimmy Eat World mit Sänger Jim Adkins (Mitte) hauten neben vielen Songs von ihrem neuen Album auch alte Klassiker raus. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Stimmgewaltig: die neuseeländische Sängerin Lorde. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Da wurden für viele Kinder der Neunzigerjahre Erinnerungen wach: „Blink-182“ und Drummer Travis Barker gaben sich die Ehre. Foto: Sebastian Gollnow / dpa



Diese Festivaltypen gibt es

Diese Frage soll bei sexueller Belästigung helfen

Ausgelassene Stimmung und viel Alkohol führen manchmal aber auch dazu, dass Festivals nicht ganz so harmonisch verlaufen. Immer wieder gab es in den vergangenen Jahren Berichte von sexueller Belästigung.

Die Hurricane-Veranstalter haben darauf reagiert und im vergangenen Jahr eine Codefrage entwickelt, die schnelle Unterstützung verspricht . Wer die Frage „Wo geht’s nach Panama?“ sagt, wird vom Sicherheitspersonal sofort in eine geschützte Umgebung gebracht.

Angelehnt ist der Satz an das Kinderbuch „Oh wie schön ist Panama“ von Janosch. Darin heißt es: „Wenn man einen Freund hat, braucht man sich vor nichts zu fürchten.“ Und so will auch der Hurricane-Organisator FKP Skorpio das Codewort verstehen. Die Festivalbesucher sollen sich sicher fühlen.

Auch auf dem Southside, das zeitlich zum Hurricane im Süden Deutschlands stattfindet, dem Deichbrand oder Highfield Festival gibt es die Hilfsaktion.

