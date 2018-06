Kleinbus rast in Gruppe von Konzertbesuchern – Ein Toter

Die Polizei ist am Unglücksort in Limburg im Einsatz (Symbolbild).

Amsterdam. In den Niederlanden ist laut Polizei ein Fahrzeug in eine Gruppe von Konzertbesuchern gerast. Bei dem Zwischenfall in der Provinz Limburg seien ein Mensch getötet und drei weitere verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Fahrer des Fahrzeugs sei nach dem Vorfall in den frühen Morgenstunden davongefahren. Nach ihm werde gesucht.

Festival-Veranstalter „tief geschockt“

Ob es sich um einen Unfall oder eine gezielte Aktion handelt, darüber gab es zunächst keine Angaben der Behörden. In Medienberichten hieß es, es handele sich um einen weißen Kleinbus. Der Vorfall ereignete sich beim „Pink Pop“-Festival in der südniederländischen Provinz Limburg.

Die Veranstalter des Festivals zeigten sich „tief geschockt“ von den Ereignissen. Man fühle mit den Opfern und ihren Familien, hieß es in einer Mitteilung via Twitter. (rtr)

Straat is afgezet ivm aanrijding busje en voetgangers. Veel politie en ambulances aanwezig. Enkele bezoekers huilend zien weglopen. #pp18 pic.twitter.com/oKCLJPh2RC — Karlijn Houterman (@khouterman) June 18, 2018