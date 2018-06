Eine Tote nach Messerangriff in München – Täter geflohen

München. In München ist es am Freitagnachmittag zu einer tödlichen Messerattacke gekommen, wie mehrere Medien berichten. So soll ein Mann kurz vor 16 Uhr eine 25-jährige Frau und eine weitere Frau schwer verletzt haben. Die 25-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und starb dort kurze Zeit später, berichtet die „tz“ aus München.

Wie die Zeitung weiter berichtet, soll der Täter in einer Wohnung auf die beiden Frauen und einen Hund eingestochen haben. Rettungskräfte sollen die Frau auf dem Weg ins Krankenhaus reanimiert haben. Dort sei die Frau jedoch ihren Verletzungen erlegen.

Der Tatverdächtige sei auf der Flucht. Wie die „Bild“ berichtet, schließt die Polizei einen terroristischen Hintergrund aus. Ein Familien- oder Beziehungsdrama sei wahrscheinlicher: Der mutmaßliche Täter und das Opfer sollen sich gekannt haben. (ac)