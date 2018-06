Kind am Steuer: Das kann nicht gut gehen. (Symbolfoto)

Ein Auto fährt in Schlangenlinien durch die Stadt. Kurz darauf meldet sich ein Mann bei der Polizei. Sein Enkel habe sein Auto geklaut.

Ausflug Junge (10) leiht sich mitten in der Nacht das Auto vom Opa

Ueckermünde. Mitten in der Nacht fuhr jemand in starken Schlangenlinien mit dem Auto durch Ueckermünde. Das meldeten Anwohner gegen zwei Uhr am Mittwoch der Polizei, schrieb das Präsidium Neubrandenburg. Doch im Auto saß nicht – wie erwartet – ein Betrunkener.

Davon sei man zunächst ausgegangen, da das Auto ein anderes Fahrzeuge beschädigt hatte, teilte das Polizeipräsidium mit. Doch dann das: Ein Mann meldete sich und sagte, „dass sein 10-jähriger Enkel sich unerlaubt den Autoschlüssel genommen habe und mit seinem PKW losgefahren sei“.

Die Beamten fanden den 10-Jährigen und hielten ihn an. Der teilte den Beamten mit, dass er auf dem Weg zu einer Freundin gewesen zu sein. Verletzt wurde zum Glück niemand. (sth)