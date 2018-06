Duisburg: Schildkröte beißt Autofahrerin

Wegen einer Schildkröte wurden am Samstag zwei Frauen leicht verletzt. Das Tier war der Auslöser für einen Auffahrunfall in Duisburg.

Duisburg. Eine Schildkröte hat eine Autofahrerin in Duisburg so erschreckt, dass die Frau in ein anderes Auto gefahren ist. Dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt, meldete die Polizei Duisburg am Sonntag. Die Schildkröte kam unversehrt davon.

Die 53 Jahre alte Fahrerin war am Samstagabend in Duisburg mit ihrem Auto unterwegs, als sie plötzlich im rechten Arm einen Schmerz verspürte. Erst jetzt stellte sie fest: Sie hatte eine Schildkröte an Bord – und die hatte gerade nach ihr geschnappt.

Frau wusste nicht, wie das Tier ins Auto kam

Die verdutzte Frau verlor laut Polizeiangaben die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr auf einen vor ihr fahrenden Pkw auf. Beide Fahrer wurden leicht verletzt, es sei ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstanden.

Die Frau konnte sich nicht erklären, wie das Tier in ihr Auto gekommen war. Polizisten nahmen die Schildkröte mit zur Wache – dort wurde sie später von Mitarbeitern des Tierheims abgeholt. (dpa)