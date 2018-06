Style-Tipps von der Queen? Meghan sucht ihre royale Rolle

Meghan Markle: Wegen Meghans Herkunft sprechen die Briten jetzt von "Vielfalt" , die ins Königshaus einzieht. Reporterin Johanna Rüdiger hat in Windsor einen Briten mit afrikanischen Wurzeln getroffen, und ihn gefragt, was er davon hält.

Meghan Markle: Wegen Meghans Herkunft sprechen die Briten jetzt von "Vielfalt" , die ins Königshaus einzieht. Reporterin Johanna Rüdiger hat in Windsor einen Briten mit afrikanischen Wurzeln getroffen, und ihn gefragt, was er davon hält.

So wird Prinzessin Meghan die Menschen jetzt zusammenbringen Meghan Markle: Wegen Meghans Herkunft sprechen die Briten jetzt von "Vielfalt" , die ins Königshaus einzieht. Reporterin Johanna Rüdiger hat in Windsor einen Briten mit afrikanischen Wurzeln getroffen, und ihn gefragt, was er davon hält.

Die Queen geht in der kommenden Woche mit Harrys Ehefrau auf Reisen. Dabei soll Meghan Markle wohl Nachhilfe in Stilfragen bekommen.

London. Es war ein großer Tag – für die Queen, die am Sonnabend ihren 92. Geburtstag öffentlich nachfeierte. Aber auch für Herzogin Meghan war es ein besonderer Tag: Erstmals war die 36-Jährige als Mitglied der Königsfamilie bei dem alljährlichen Trubel in der Londoner Innenstadt dabei. In einem raffiniert geschnittenen rosa Kleid und mit Hut fuhr sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Harry (33) in einer Kutsche an jubelnden Zuschauern vorbei.

Die beiden hatten am 19. Mai in Windsor geheiratet . Die Flitterwochen waren kurz: nur ein paar Tage auf einem irischen Landschloss, dem 5-Sterne-Hotel "Ashford Castle". Für Prinz Harrys Gattin Meghan beginnt jetzt der Ernst des royalen Alltags. Von der Herzogin von Sussex, wie ihr offizieller Titel lautet, wird erwartet, ihren Repräsentationspflichten nachzukommen.

Queen Elisabeth und Meghan reisen mit dem "Royal Train"

Am kommenden Donnerstag wird Meghan erstmals ohne Prinz Harry an ihrer Seite einen offiziellen Termin wahrnehmen. Stattdessen hat sie den Beistand der Queen. Elizabeth II. wird zusammen mit Meghan in die nordenglische Grafschaft Cheshire reisen, um dort eine Brücke und ein Theater zu eröffnen. Da die Anfahrt lang ist und die Termine morgens stattfinden, reisen die beiden Damen über Nacht mit dem "Royal Train", dem königlichen Zug, an.

Die britische Königin Elizabeth II. kommt am Samstag in einer Kutsche zu der Militärparade „Trooping the Colour“ anlässlich ihres 92. Geburtstags in der Nähe des Buckingham-Palastes.

Foto: Yui Mok / dpa

Eine seltene Ehre für Meghan, denn der "Buckingham-Palast auf Rädern" ist ausschließlich für die höchstrangigen Royals reserviert. Weder Prinz Harry noch sein Bruder William oder dessen Frau Kate durften bisher den Zug nutzen. Das hat zu Spekulationen in der britischen Presse geführt, dass die Queen die Fahrt dazu nutzen will, ihrer Schwiegerenkelin Nachhilfe in Protokollfragen zu geben.

Dass Meghan noch eine Menge zu lernen hat, ist unbestritten, meinen Königshaus-Experten. Zu ihren offiziellen Verlobungsfotos mit Harry erschien sie ohne Strumpfhosen, was nach Ansicht der Queen gar nicht geht. Auch die zerrissenen Jeans, die sie vor der Hochzeit bei einem – zugegebenermaßen privaten – Outing mit Prinz Harry trug, wären jetzt, wo Meghan den royalen Status hat, ein schlimmer Fauxpas.

Gibt es Knatsch zwischen Kate und Meghan?

Während die Queen in Fragen der königlichen Etikette sicherlich unschlagbar Rat zu geben weiß, bietet sich für Tipps in Sachen Styling, Kleidung und Einfügung ins Königshaus Meghans Schwippschwägerin an, die Herzogin von Cambridge, wie der offizielle Titel von Kate lautet.

Böse Zungen haben eine Rivalität zwischen den beiden Herzoginnen herbeireden wollen. Kate stand bisher als Mode-Ikone und künftige Königin, die nie einen Schritt falsch gesetzt hatte, unangefochten im Rampenlicht. "Kate hat sehr hart dafür gearbeitet", wird eine ungenannt bleibende Quelle im OK-Magazin zitiert, "um die perfekte Prinzessin zu werden. Und jetzt kommt Meghan daher, verstößt gegen jede Regel – und die Leute lieben sie dafür! Kate versteht es nicht."

Auch fühle sie sich hintergangen, weil Meghan sich laut Medienberichten mit Camilla, der Frau von Prinz Charles, angefreundet haben soll. An den Zwistigkeiten zwischen Meghan und Kate ist nicht viel dran, meint die Royal-Expertin Kelly Lynch. "Kate wird für Meghan die Person sein, auf die sie sich verlassen kann", so Lynch, "und Meghan wird bei Kate die Rückversicherung suchen, ob sie alles richtig macht."

Meghan und Harry bei Prinz Charles' Gartenparty Harry und Meghan, Herzog und Herzogin von Sussex, haben ihren Start in die Flitterwochen zugunsten royaler Verpflichtungen verschoben. In einem ersten öffentlichen Auftritt nach der Hochzeit nehme... Meghan und Harry bei Prinz Charles' Gartenparty

Hut ist Pflicht und Strumpfhose auch

Immerhin verbindet die Herzoginnen, dass sie beide als gewöhnliche, nicht-aristokratische Außenseiterinnen in die Königliche Familie eingeheiratet haben. Für Tipps, wie man sich in diese strenge Hierarchie einfügt, wird Meghan dankbar sein.

Kate hat ihr zudem auch schon ihre Stylistin Natasha Archer empfohlen, die laut "Vanity Fair" ihre "Geheimwaffe in Sachen Stil" ist. Und sie machte Harrys Verlobte auch mit ihrer Lieblings-Modeschöpferin Emilia Wickstead bekannt, die Meghan dann zum passenden Outfit bei einem offiziellen Auftritt am Gedenktag für australische Veteranen verhalf.

Während Meghan in Sachen Kleidung das royale Ideal von zurückhaltender Eleganz schon gemeistert hat, gibt es für sie noch eine Reihe von weiteren Vorschriften bei öffentlichen Terminen zu lernen, wie zum Beispiel: Hut ist Pflicht, Strumpfhosen ebenfalls, farbiger Nagellack ist unpassend, und sollte sie die Beine über Kreuz legen wollen, dann allenfalls an den Fußknöcheln.