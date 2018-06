Unwetter toben über Deutschland - Mann vom Blitz erschlagen

Berlin. Heftige Frühsommergewitter haben am Samstagabend über Teilen Deutschlands getobt. Umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller und Blitzeinschläge hielten die Retter stundenlang in Atem. Es gab auch Verletzte. Wie hoch der Schaden ist, ließ sich noch nicht schätzen.

Unwetter setzt Straßen unter Wasser – Flüge umgeleitet

Vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume und überschwemmte Straßen: Teils heftige Unwetter mit Starkregen haben die Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen in der Nacht zum Sonntag in Atem gehalten. Besonders stark betroffen waren nach Angaben der Einsatzkräfte das Rheinland, Ruhrgebiet, der Kreis Mettmann und Rhein-Sieg-Kreis. 15 Flugzeuge, die in der Nacht am Flughafen Köln/Bonn landen sollten, wurden umgeleitet.

Extrem heftiger Starkregen hat den Kreis Mettmann getroffen. In Langenfeld kamen kurz nach Mitternacht innerhalb einer Stunde bis zu 56 Liter Wasser pro Quadratmeter vom Himmel. Die Zahl der Feuerwehreinsätze war derart hoch, dass Hilfe von benachbarten Orten angefordert wurde.

Mann vom Blitz erschlagen – Suche nach Angehörigen läuft

In der Nähe von Hameln in Niedersachsen ist ein Fußgänger von einem Blitz erschlagen worden. Eine Radfahrerin hatte den 44-Jahre alten Mann aus Italien am Freitagnachmittag gefunden und die Polizei verständigt. Der alarmierte Notarzt konnte allerdings nur den Tod feststellen.

Der Körper des Mannes wies starke Brandverletzungen auf, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Er war während eines Gewitters alleine auf einer freien Fläche ohne Bäume unterwegs, als ihn der Blitz traf. Laut Polizei ist es extrem unwahrscheinlich, von einem Blitz getroffen und dabei getötet zu werden. Die Suche nach den Angehörigen des Opfers verlief bislang erfolglos.

Telefon tot, Bahn behindert in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz traf es den Eifelkreis Bitburg-Prüm. Mehr als 900 Rettungskräfte kämpften hier stundenlang gegen das Unwetter, wie der Katastrophenschutz mitteilte. Das Telefonnetz fiel in manchen Orten aus, auch der Bahnverkehr war betroffen. In allen Flüssen des Eifelkreises drohe Hochwasser.

Auch Mainz und das Umland bekamen etwas ab. Starkregen und Sturmböen lösten einen Großeinsatz aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Bis Mitternacht gingen 150 Notrufe ein. Etliche Keller standen unter Wasser, Blitze schlugen ein. Ein Dachstuhl ging in Flammen auf. Besonders betroffen war der Bereich Bingen.

Regen, Starkregen, Dauerregen? So heißt das, was da runterkommt Regenwetter: So definieren Wissenschaftler Regen, Starkregen, Dauerregen und Sprühregen. Regen, Starkregen, Dauerregen? So heißt das, was da runterkommt

Zwei Menschen in Schweinfurt verletzt

Mit Blitz und Donner zog ein heftiges Gewitter übers bayerische Schweinfurt. Bäume stürzten um, Straßen standen unter Wasser, Keller wurden geflutet, wie das Rote Kreuz mitteilte. Zwei Menschen wurden bei dem Unwetter leicht verletzt. Hier verbuchten die Rettungskräfte am Samstagabend mehr als 230 Einsätze.

Ein Gewitter mit Starkregen tobte über Heilbronn. "Wir haben mehr als 450 Rettungseinsätze gezählt", sagte ein Sprecher der Polizei. Viele Straßen waren unpassierbar. "Auch einige Firmen und Betriebe meldeten Land unter", sagte der Sprecher.

Im Lauf des Sonntags drohen neue Gewitter

In Thüringen flutete das Unwetter die Innenstadt von Meiningen. Auch Bäume knickten um. Die Feuerwehr rückte wegen zahlreicher voll gelaufener Keller aus.

In der Nacht zum Sonntag kehrte dann wieder Ruhe ein – die Unwetter zogen weiter. Der Deutsche Wetterdienst hob die Unwetterwarnungen am frühen Morgen wieder auf. Doch im Lauf des Sonntags drohen schon wieder neue Gewitter – mancherorts sogar mit Hagel.