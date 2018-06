Kurioses Hochzeitsgeschenk: 30.000 Pfandflaschen im Garten

In Bayern sind einem Hochzeitspaar rund 4000 Euro geschenkt worden – in Pfandflaschen. Ein Facebook-Video zeigt die kuriose Aktion.

München. Die Hochzeitsfeier ist vorbei, das Brautpaar kommt nach Hause – und im Garten liegen 30.000 Pfandflaschen. So ist es einem Paar aus Grasbrunn in Bayern passiert. Zu sehen ist der Aufbau des kuriosen Hochzeitsgeschenks in einem Facebook-Video: Massenweise Kästen stapeln Helfer an die Hauswand, auch einen Torbogen aus "Biertragerln" gibt es.

Im Vorgarten bedecken leere Bierflaschen den Rasen, auf dem Asphalt formen sie ein Herz. Stundenlang haben Hochzeitsgäste und Mitglieder des Grasbrunner Burschenvereins an dieser "Überraschung" gearbeitet.

Paar soll rund 4000 Euro für Pfand kassiert haben

Am Donnerstag hatte das Video bereits mehr als 80.000 Aufrufe. Die Aktion vom vergangenen November sei zwar auch als Streich, aber vor allem als Geschenk gedacht gewesen, sagte Georg Wagner, ein Freund des Bräutigams und Organisator des Geschenks.

Rund 4000 Euro soll das Brautpaar für das Pfand kassiert haben. Wagner hatte das Geld zuvor von den Hochzeitsgästen gesammelt und es bei einer Brauerei gegen die Kästen getauscht.

(dpa)