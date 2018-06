Alexander Gerst startet heute zur ISS - Ein Porträt

Die Verstärkung für die Internationale Raumstation soll am 6. Juni mit dem Raumschiff Sojus MS-09 vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan aus ins All starten.

Berlin. Die Weltpremiere legte Alexander Gerst bei seiner ersten Mission vor vier Jahren hin. Auf der Internationalen Raumstation ISS , bei einer Live-Schaltung mit seinem Heimatort Künzelsau. Mit Bravour zeigte der Astronaut 400 Kilometer über der Erde den "Gienger-Salto", einen Rückwärtssalto mit halber Schraube, den Kunstturner und Olympiamedaillen-Gewinner Eberhard Gienger, ebenfalls ein Künzelsauer, in den 70er-Jahren erfunden hatte.

Er habe nur wenig geübt, sagte Gerst, schaffte das Kunststück aber – die Schwerelosigkeit half. 5000 Menschen vor der Stadthalle im 15.000-Seelen-Ort in Baden-Württemberg jubelten.

Ab August ist er Kommandant

Ja, die Menschen auf der Erde begeistern kann er. Auch das ist einer der Gründe, warum der 42-jährige promovierte Geophysiker schon zum zweiten Mal ein Ticket ins All bekommen hat. Ab August übernimmt er diesmal sogar das Kommando über die ISS und deren sechsköpfige Besatzung. Das ist eigentlich ein Privileg der USA und Russlands, sie sind Hauptzahler des Milliardenprojekts.

Die Expedition 56/57 ist Gersts zweite Forschungsreise in den Orbit. Die Europäische Raumfahrtagentur Esa hat der Mission den gravitätischen Namen "Horizons" gegeben. Das passe gut, sagte Gerst bei der Vorstellung vor einem Jahr. Er freue sich darauf, "den Blick noch zu erweitern".

Er entspricht dem Bild eines modernen Abenteurers

Gerst ist der perfekte Himmelsbotschafter für die Esa. Denn der fällt es nicht immer leicht, den Sinn der Raumfahrt klarzumachen, deren galaktische Kosten bisher vor allem vom Steuerzahler finanziert werden. Der Mann aus Künzelsau vereint Expertise und Entertainment, Mission und Menschlichkeit, ohne gekünstelt zu wirken.

Er gilt als Teamplayer und Medienprofi. Und er entspricht dem Bild eines modernen Abenteurers. Astro-Alex, so sein Spitzname, ist groß, durchtrainiert und kahlrasiert. Seine Hobbys: Mountainbiking, Bergsteigen, Fallschirmspringen.

Familie unterstützte Gerst immer

Die Neugier auf Himmel und Erde wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. "Als kleiner Junge schon habe ich mich für alles interessiert, was mit der Entdeckung der Welt zu tun hatte: für Vulkane, Stürme, Erdgeschichte, ferne Kulturen und Länder – und für das All", schreibt Gerst in seinem Buch "166 Tage im All".

Seine Familie habe ihn immer unterstützt, so Gerst, der zwei jüngere Brüder hat. "Vollkommen irre" habe er es gefunden, als sein Großvater, ein Amateurfunker, seine Antenne so ausrichtete, dass die Stimme seines damals sechsjährigen Enkels bis zum Mond reiste – und wieder zurück.

Gerst setzte sich gegen etwa 8400 Bewerber durch

Während seiner Schulzeit arbeitet Gerst als Feuerwehrmann und Rettungsschwimmer. Er studiert in Karlsruhe Geophysik und forscht an der Universität Hamburg. Mit dem Rucksack zieht er durch die Welt, klettert auf Vulkane in der Antarktis, Vanuatu und Äthiopien, um zu ergründen, was in den ersten Sekunden eines Vulkanausbruchs passiert. Er habe aber stets das Ziel im Kopf gehabt, sich als Astronaut bewerben zu wollen, erklärt Gerst.

Jahrelang schreibt die Esa keine Stellen aus, 2008 aber bekommt er endlich Meldung. Nach einer Reihe "sauschwerer" Tests steht nach einem Jahr fest: Alexander Gerst wird Esa-Astronaut. Er hatte sich gegen etwa 8400 Bewerber durchgesetzt.

Freundin lernte er bei Ausbildung im Astronautenzentrum kennen

Am 28. Mai 2014, nach fünfjähriger Ausbildung, startet er für ein halbes Jahr zur ISS – als elfter Deutscher im All und dritter deutscher Raumfahrer auf der ISS.

400 Kilometer über der Erde, aber nicht völlig losgelöst, so war es vor vier Jahren: Wie kein anderer vor ihm auf der ISS versorgt Astro-Alex seine Fans mit Botschaften und Bildern auf Twitter, Facebook & Co., nimmt für Live-Schaltungen das Mikrofon in die Hand oder sucht sich eine ruhige Ecke im Wirrwarr aus Kabeln und Computern, um "nach Hause zu telefonieren", wenn er Familie oder seine Freundin vermisst. Die hat er bei seiner Ausbildung im Europäischen Astronautenzentrum kennengelernt – sie war seine Trainerin.

Gerst im Deutschland-Trikot während des WM-Finals

Öffentlichkeitsarbeit gehört für Raumfahrer zum Leben dazu wie die Experimente, Wartungsarbeiten und das Training. Mal ist Gerst im Deutschland-Trikot während des WM-Finals 2014 zu sehen, mal im Raumanzug bei Außenarbeiten an der Raumstation. In den sozialen Netzwerken scherzt der Astronaut gern über seinen All-Tag: "Gerade eben 16 300 Kilometer auf dem Laufband hinter mich gebracht."

Dass sich so viele Menschen für seine Mission begeistern, gebe ihm Auftrieb, schreibt er in seinem Buch. Wobei er schon ein bisschen Angst davor hatte, dass sein Leben nach der Rückkehr ein anderes werde.

Unicef ernennt ihn zum Botschafter

Tatsächlich folgt ein Marathon aus Presseterminen, Vorträgen, Ehrungen. Er bekommt das Bundesverdienstkreuz, Künzelsau ernennt ihn zum Ehrenbürger, das Kinderhilfswerk Unicef zum Botschafter. Weggefährten sagen über Gerst, dass er nicht so gern in sich hineinblicken lässt. Lieber guckt er durch die Fenster der ISS nach draußen, auf die Erde.

Später schreibt er Sätze, die von Ehrfurcht zeugen: "Um zu erkennen, dass Menschen im All leben können, musste ich ein halbes Jahr hier oben verbringen. Um zu erkennen, wie schön die Erde ist, brauchte ich eine Minute. Um zu erkennen, wie zerbrechlich unser kleiner blauer Planet ist, brauchte ich nur einen Augenblick."

Umweltzerstörungen und Kriege aus dem All gut sichtbar

Immer wieder äußert er sich kritisch über die Spuren, die die Menschen auf der Erde hinterlassen. Umweltzerstörungen und Kriege sind aus dem All gut zu sehen. Außerirdische würden das Leben auf der Erde wohl nicht als intelligent einstufen, sagt er bei einem Vortrag in Düsseldorf.

Heute also ist Gerst wieder auf dem Weg an den Ort, der für ihn "ein Stück Heimat" geworden sei. Er wird berichten. Vom All-Tag und der Aussicht – mit und ohne Salto.