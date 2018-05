ICE-Waggon qualmt – 200 Reisende müssen Zug verlassen

Kassel. Etwa 200 Reisende haben im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe einen verrauchten ICE verlassen müssen. Ursache dafür war am Mittwochabend vermutlich eine defekte Klimaanlage in einem Waggon, wie die Feuerwehr in Kassel und die Deutsche Bahn in Berlin berichteten.

Der Zug von Karlsruhe nach Hannover hatte seine Fahrt in dem ICE-Bahnhof unterbrochen, weil die Passagiere und das Zugpersonal den Rauch bemerkt hatten. Ein Feuer habe es nicht gegeben, betonte ein Bahn-Sprecher.

Die Menschen verließen den Zug und warteten auf dem Bahnsteig auf die Feuerwehr. Zwei Gleise waren rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Es kam zu Verspätungen im Zugverkehr. Verletzt wurde niemand. Der leere ICE fuhr weiter nach Hannover, die Reisenden stiegen auf andere Züge um. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

