Singapore Airlines: Länsgter Nonstop-Flug der Welt nach New York

Von Singapur nach New York – fast 17.000 Kilometer. Knapp 19 Stunden dauert der Flug. Singapore Airlines fliegt die Strecke bald.

Singapur. Singapore Airlines (SIA) startet im Herbst nach fünfjähriger Pause wieder den längsten Nonstop-Linienflug weltweit auf der Strecke Singapur-New York.

Eine Langstreckenmaschine vom Typ Airbus A350-900ULR werde erstmals am 11. Oktober in Singapur starten, teilte die südostasiatische Fluggesellschaft am Mittwoch mit. Zunächst solle es drei Flüge pro Woche geben.

Tickets gibt es ab Donnerstag

Ab dem 18. Oktober verkehren die Flüge dann täglich auf der rund 16.700 Kilometer langen Strecke zwischen Singapur und dem Newark Liberty International Airport. Der Flug werde bis zu 18 Stunden und 45 Minuten dauern. Tickets stünden ab Donnerstag zum Verkauf.

Bereits 2013 existierte ein SIA-Direktflug zwischen Singapur und New York. Er wurde nicht mehr bedient, als die damals genutzte Airbus-Maschine ausgemustert wurde.

Größere Sitze und mehr Beinfreiheit

Damit die Passagiere auf dem langen Flug nicht zu beengt sitzen müssten, gebe es nur zwei Klassen: Business und Premium Economy – mit größeren Sitzen und mehr Beinfreiheit. "Singapore Airlines war immer schon stolz darauf, die Grenzen des Möglichen auszutesten, um unseren Kunden den bestmöglichen Reisekomfort zu bieten", sagte Unternehmenschef Goh Choon Phong. (dpa)