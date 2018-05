In Wuppertal stürzten an der Universität Haspel etwa 30 bis 50 Quadratmeter eines Daches ein.

Das Unwetter richtete in Wuppertal erhebliche Schäden an und blockierte viele Straßen.

Verschmutzte Zeitungen und Getränkeflaschen liegen im Verkaufsregal eines Geschäfts in Wuppertal. Heftige Unwetter mit starken Regenfällen sind am Dienstagnachmittag über mehrere Regionen Deutschlands gezogen und haben schwere Schäden angerichtet. Die Bilder des Unwetters.

Fotos So heftig wüteten die Unwetter in NRW, Hessen und Bayern

Wuppertal. Nach den heftigen Unwettern ist in mehreren Regionen Deutschlands das große Aufräumen angesagt. Am Mittwochmorgen waren Polizei und Feuerwehr vielerorts mit einem Großaufgebot im Einsatz.

In Wuppertal richtete das Unwetter erhebliche Schäden an. Wassermassen drangen unter anderem in ein Einkaufszentrum ein, in der Innenstadt knickte ein Tankstellendach ein und beschädigte mehrere Autos. In der Spitze fielen im Raum Wuppertal 100 Liter Regen auf den Quadratmeter – die Menge, die laut Deutschem Wetterdienst normalerweise im Laufe eines Monats fällt.

Auch am Niederrhein, in Teilen Hessens, Niedersachsens und Bayerns sorgten Blitzeinschläge und Starkregen für Autobahnsperrungen, Überflutungen, Unterbrechungen der Stromversorgung und Schäden in Millionenhöhe. Sehen Sie hier die beeindruckendsten Bilder der Unwetter. (dpa/br)