Todesschütze von Lüttich tötete schon zuvor einen Mann

Ein Mann erschoss am Dienstag in Lüttich zwei Polizistinnen und einen Passanten. Kurz zuvor hatte er schon einen Menschen getötet.

Lüttich. Nach dem Mord an zwei Polizistinnen und an einem Passanten am Dienstag in Lüttich werden nun neue Details bekannt.

Der mutmaßliche Terrorist hat wenige Stunden vor seiner Tat einen weiteren Mann getötet. Das sagte der belgische Innenminister Jan Jambon am Mittwochmorgen dem belgischen Fernsehsender RTL. Demnach brachte der Attentäter in der Nacht zum Dienstag einen ehemaligen Mithäftling in der südbelgischen Provinz Luxemburg um.

In Lüttich zwei Polizistinnen erschossen

Ein Terrorverdächtiger hatte am Dienstagvormittag in Lüttich zwei Polizistinnen und einen Zivilisten getötet und zwei Frauen als Geisel genommen, bevor er von Sicherheitskräften erschossen wurde. Die Ermittler vermuten einen terroristischen Hintergrund. Als Motiv für die Taten nannte Jambom eine mögliche Radikalisierung: "Aber vielleicht auch, dass er in unserer Gesellschaft keine Perspektive mehr hat, weil er in der Nacht zuvor einen Mord begangen hatte."

Die Polizei von Lüttich veröffentlichte unterdessen auf Facebook ein Foto der beiden getöteten Beamtinnen "als Hommage an die wunderbaren Frauen, Mütter und Polizistinnen, die sie waren." Die Polizei dankte den Bürgern zudem für die Unterstützung, die die Beamten seit dem mutmaßlichen Terrorakt erhalten hätten. Die gesamte belgische Polizei stehe in diesen Tagen unter enormem Druck. (dpa)