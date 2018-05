Schwere Unwetter in NRW: Videos zeigen Überschwemmungen

Heftige Gewitter sind am Dienstag in Nordrhein-Westfalen niedergegangen. Straßen verwandelten sich in reißende Flüsse, es gab Unfälle.

Berlin/Wuppertal. Heftige Unwetter haben am Dienstagnachmittag in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen zu Überschwemmungen geführt. In der Region Wuppertal stellte die Deutsche Bahn den Zugverkehr ein, weil nach Angaben eines Sprechers Gleise vom Regen überspült worden waren.

Die Bahn riet Fahrgästen, sich mit der Bahn-App über die Lage zu informieren. Auch in anderen Teilen Nordrhein-Westfalens war der Bahnverkehr beeinträchtigt. Es gebe es witterungsbedingte Verspätungen in den Regionen Duisburg, Oberhausen, Gelsenkirchen, Aachen und Euskirchen.

Starkeregen in Wuppertal: Gullydeckel hochgedrückt

So sah das Unwetter in Aachen aus . Aus den Gulideckelnschoß das Wasser nur so heraus. pic.twitter.com/ZjTOj2r3fK — Karin (@SeelenFragmente) May 29, 2018

Durch die starken Regenfälle wurden in Wuppertal Gullydeckel hochgedrückt, was mehrere Autounfälle verursachte. Auf den überfluteten Straßen seien mehrere Autos vor die Deckel gefahren, sagte eine Polizeisprecherin.

In einem Fall habe dadurch ein Airbag ausgelöst und den Fahrer im Gesicht verletzt. Bei dem Unwetter sei das Dach einer Wuppertaler Tankstelle zusammengebrochen. Hinzu kamen mehrere umgestürzte Bäume. Nach Angaben der Unwetterzentrale Deutschland sind im Bergischen Land in nur einer Stunde pro Quadratmeter rund 100 Liter Regen gefallen.

#Wuppertal Überflutungen, Tankstellendach ist eingestürzt, Doro Schulze hat uns das Bild aus Wuppertal zugeschickt, danke. Im Bergischen sind lokal um die 100 Liter Regen in nur einer Stunde gefallen. Weitere #Gewitter sind unterwegs, Warnungen unter https://t.co/Ia12qd1isu@WDR pic.twitter.com/yCMacteI5A — Unwetterzentrale (@uwz_de) May 29, 2018

Offenbar Dach an Wuppertaler Uni-Gebäude eingestürzt

Offenbar hat es auch an der Wuppertaler Uni größere Schäden gegeben. Verschiedene Videos, die Nutzer bei sozialen Medien teilen, zeigen Wassermassen, die durch ein gestürztes Dach ins Gebäude strömen.

Auch andere öffentliche Gebäude sind betroffen. Das Video eines anderen Twitter-Nutzers zeigt, wie das Einkaufszentrum City-Arkaden nach dem Unwetter unter Wasser steht.

Dicke Hagelkörner bei Unwetter in Wuppertal

Die Schwebebahn stellte den Betrieb aus Sicherheitsgründen vorübergehend ein. Als Grund gaben die Stadtwerke in einer Twitter-Kurzmitteilung die Wassermassen in der unter der Trasse verlaufenden Wupper an, die einiges an Treibgut mit sich führen würden. Der Deutsche Wetterdienst hatte eine Unwetterwarnung für die Kreise Mettmann, Remscheid, Solingen und die Stadt Wuppertal herausgegeben.

Wassermassen produzieren Fontäne in Aachen

Auch in Aachen drückten die Wassermassen nach dem Unwetter einen Gullydeckel hoch: Auf dem Theaterplatz entstand eine meterhohe Fontäne.

Gewitter und Hitze: Brisante Wetter-Mischung über Deutschland

In großen Teilen Deutschlands drohen weiterhin Unwetter mit Starkregen und Hagel. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartete für Mittwoch – wie schon für Dienstag – teils heftige Gewitter. (dpa)

