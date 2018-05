Condor-Maschine wegen Vogelschlag in Kenia muss Vollbremsung hinlegen

In diesen Fällen haben Fluggäste das Recht auf Entschädigung

Weil ein Vogel in das Triebwerk flog, musste eine Boeing in Kenia den Start abbrechen. Das Flugzeug war auf dem Weg nach Frankfurt.

Mombasa. Der Pilot eines Condor-Flugzeugs hat wegen eines Vogelschlags unmittelbar vor dem Start vom kenianischen Flughafen Mombasa eine Vollbremsung hingelegt. Ein Vogel sei beim Anrollen ins linke Triebwerk der Boeing 767 geflogen, weshalb der Kapitän die Maschine vorschriftsgemäß gestoppt habe, sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft am Dienstag.

Die 230 Passagiere und 10 Besatzungsmitglieder seien wohlauf und würden über Nacht in Hotels untergebracht. Die Maschine werde auf etwaige Schäden untersucht.

Maschine sollte nach Frankfurt fliegen

Das Flugzeug sollte von der Hafenstadt Mombasa zunächst auf die tansanische Insel Sansibar fliegen, dann weiter nach Frankfurt am Main. Eine Ersatzmaschine fliege am Dienstag von Frankfurt nach Mombasa und werde die Passagiere am Mittwochmorgen zurück nach Frankfurt bringen, erklärte der Pressesprecher weiter. "Wir entschuldigen uns sehr bei unseren Fluggästen für die Unannehmlichkeiten."

Mombasa ist bei Urlaubern vor allem wegen der schönen Strände im Süden der Stadt beliebt. Das gleiche gilt für Sansibar, eine Insel im Indischen Ozean vor der Küste Tansanias. (dpa)