DWD: Montag war der bislang heißeste Tag 2018

Zum Wochenbeginn war es in Deutschland so warm wie noch nie in diesem Jahr. Auch heute wird es heiß - Experten erwarten Temperaturen bis zu 33 Grad - und warnen vor heftigen Unwettern.

Offenbach. So heiß wie am Montag war es in Deutschland in diesem Jahr noch nicht. Der Deutsche Wetterdienst registrierte in Genthin in Sachsen-Anhalt zum Wochenbeginn den Spitzenwert von 33,3 Grad Celsius.

"Das war der wärmste Tag des Jahres bis jetzt", sagte ein DWD-Sprecher am Montagabend. Auch in Brandenburg war es besonders heiß, etwa in Baruth in der Nähe von Berlin wurden 32,6 Grad gemessen. Einen deutschen Hitzerekord für einen 28. Mai gab es allerdings nicht, schon einige Male war es an diesem Datum laut DWD hierzulande heißer - letztmals 2005 in Frankfurt am Main. Auch am Dienstag werden wieder Temperaturen von bis zu 33 Grad erwartet.

( dpa )