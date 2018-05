Polizisten retten jungen Waldkauz vor einer Krähenattacke

Rettung in letzter Minute: der junger Waldkauz in der Obhut eines Polizeibeamten.

Flensburg. Die Polizei in Flensburg hat einen jungen Waldkauz vor hungrigen Krähen gerettet. Die Beamten seien am Samstagabend zu einem Tankstellengelände gerufen worden, wo der hilflose Jungvogel von zwei hungrigen Krähen attackiert wurde, teilte die Polizei am Montag mit. Er versuchte sich unter einem parkenden Bagger vor den Angriffen zu verstecken.

Den Polizisten gelang es, den kleinen Waldkauz einzufangen, der bereits schwer am Rücken und an den Flügeln verletzt war. Das Tier wurde in die Wildtierauffangstation in Hüllerup (Kreis Schleswig-Flensburg) gebracht. (dpa)