Im Olimpiyskiy National Sports Complex in Kiew steigt am Samstagabend das Finale der Champions League.

Bombenalarm in der ukrainischen Hauptstadt Kiew: Fünf U-Bahn-Stationen wurden vorrübergehend geschlossen. Inzwischen gab es Entwarnung.

Durchsuchungen Bombenalarm in Kiew kurz vor Champions-League-Finale

Kiew. Wenige Stunden vor dem Champions-League-Finale in Kiew hat die Stadt mehrere Metrohaltestellen wegen eines Bombenalarms vorübergehend gesperrt. Ein anonymer Anrufer habe gesagt, dass an fünf Stationen Bomben explodieren könnten, meldete die Agentur Interfax am Samstag unter Berufung auf Polizeiangaben.

Bei einer Prüfung sei nichts gefunden worden, teilten die Metro-Betreiber bei Facebook mit. Die Stationen wurden wieder geöffnet.

Am Abend spielen Real Madrid und der FC Liverpool das Champions-League-Finale in der ukrainischen Hauptstadt aus. Nach Angaben der örtlichen Behörden sind rund 10.000 Fans aus dem Ausland angereist. Etwa 10.000 Sicherheitskräfte sind rund um das Spiel im Einsatz. (dpa)