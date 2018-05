Clown trifft Astronaut beim Tag des Clowns in Peru.

Kostüme So verrückt feiern die Menschen in Peru den Tag des Clowns

Lima. Jedes Jahr Ende Mai feiern die Menschen in Lima den Tag des Clowns. Clowns in allen möglichen Variationen ziehen durch die Straßen der peruanischen Hauptstadt. Veranstaltet wird das Spektakel am Todestag des Clowns Tony Perejil.

Dass Tony Perejil bei den Peruaner so beliebt ist, hat einen bestimmten Grund: Er galt als Clown der Armen. Er trat nicht nur in verarmten Stadtteilen auf, sondern spendete auch einen Teil seiner Erlöse zugunsten armer Menschen. (kge)

In Peru feiern die Menschen jedes Jahr am 25. Mai den Tag des Clowns. Zu diesem Anlass ziehen sie verkleidet und geschminkt durch die Straßen der peruanischen Hauptstadt Lima. Foto: GUADALUPE PARDO / REUTERS

Hintergrund des Spektakels: Der Tag wird zu Ehren des populären Clowns Tony Perejil veranstaltet. Der 25. Mai ist sein Todestag. Foto: GUADALUPE PARDO / REUTERS

Die Clowns geben sich viel Mühe bei der Kostümierung. Tony Perejil ist so beliebt, weil er als Clown der Armen galt. Er trat auch in verarmten Stadtteilen auf und spendete einen Teil seiner Erlöse. Foto: GUADALUPE PARDO / REUTERS

Auch die Kleinsten werden in Clowns verwandelt. Foto: GUADALUPE PARDO / REUTERS

Einige Clowns setzen auf eine klassische Haarpracht. Foto: GUADALUPE PARDO / REUTERS



Andere sind dagegen rockiger und verrückter unterwegs. Eins sind aber alle Clowns: bunt. Foto: GUADALUPE PARDO / REUTERS

Dieser Clown hat eine besonders ausgefallene Kombination an. Foto: GUADALUPE PARDO / REUTERS

Die Stimmung ist ausgelassen. Ein Clown funktioniert Holzlöffel zum Jonglieren um. Foto: GUADALUPE PARDO / REUTERS