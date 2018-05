Harvey Weinstein soll noch diese Woche verhaftet werden

New York. Der Filmproduzent Harvey Weinstein soll nach übereinstimmenden US-Medienberichten wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe noch diese Woche verhaftet werden. Dies meldete die "New York Times" am Donnerstag unter Berufung auf Ermittler.

Weinstein wolle sich am Freitag selbst den Behörden in New York stellen, berichtete die Zeitung "New York Daily News". Seit Monaten laufen Ermittlungen gegen Weinstein nach Vorwürfen mehrerer Frauen wegen sexuellen Missbrauchs.

Auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Weinsteins Sprecher gab es zunächst keine Reaktion. Der einst einflussreiche Filmproduzent hat Fehlverhalten eingeräumt, bisher aber Vorwürfe von nicht-einvernehmlichem Sex zurückgewiesen. Der 66-Jährige soll sich in Therapie befinden, seine Frau hat sich von ihm scheiden lassen. (dpa)

Sexismus-Debatte: Das sagen die deutschen Promis über ihre Branche Harvey Weinstein, Kevin Spacey – ein Sexismus-Skandal erschüttert gerade die Entertainment-Branche in Hollywood. Doch wie sieht es in Deutschland aus? Redakteurin Johanna Rüdiger das deutsche Promis wie Rebecca Mir, Til Schweiger und Barbara Meier gefragt. Sexismus-Debatte: Das sagen die deutschen Promis über ihre Branche