Morgan Freeman soll Frauen sexuell belästigt haben

Für 2018 wartet ein nächster Terror-Plot auf den ergrauten Star. In dem Action-Drama „London Has Fallen“ glänzt er als cooler US-Vizepräsident, der mit Gerard Butler als Leibwächter und Aaron Eckhart als US-Präsident in London in ein Terror-Inferno gerät. Für die geplante Fortsetzung „Angel Has Fallen“ ist Freeman schon an Bord.

Foto: David Appleby / Universum Film