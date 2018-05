Tierkollisionen mit Flugzeugen richten Milliardenschäden an

Stuttgart. Unfälle mit Vogel- und Wildtierschlägen verursachen nach Angaben des Deutschen Vogelschlagkomitees Schäden von weltweit rund 1,7 Milliarden Euro – pro Jahr. Rund 2100 Vogelschläge werden allein im deutschen Luftraum pro Jahr registriert.

Das sagte der Deutsche Ausschuss zur Verhütung von Vogelschlägen im Luftverkehr (DAVVL) vor einer Tagung am Mittwoch am Flughafen Stuttgart. Ein Großteil der Unfälle ist demnach harmlos, es gibt aber auch Ausnahmen. Der wohl berühmteste Fall: Im Jahr 2009 gerieten in New York Gänse in Triebwerke eines Jets. Der Pilot musste auf dem Hudson River notlanden, alle 155 Menschen an Bord wurden gerettet.