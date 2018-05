Gut gelaunte Windsors (v.l.): Prinz Charles, seine Gattin Camilla und Meghan, die neue Herzogin von Sussex, am Rande der Gartenparty im Buckingham Palast.

Royals So glänzte Meghan beim ersten Auftritt nach der Hochzeit

London. Die Zeremonie habe das "königliche Regelbuch umgeschrieben". "Eine neue Ära der Monarchie bricht an" – so jubelten die britischen Zeitungen nach der royalen Hochzeit. Viel Vorschusslorbeeren, viele Erwartungen, die Meghan nun erfüllen muss. Und zwar nicht nach einem entspannten Honeymoon: sondern jetzt. Sofort. Denn die Flitterwochen wurden erst mal verschoben, es geht gleich an die Arbeit.

Drei Tage nach ihrer Trauung erfüllten Prinz Harry und Meghan am Dienstag schon ihre ersten royalen Pflichten als Ehepaar. Sie nahmen an einer Gartenparty des Buckingham Palasts in London teil.

Anlass war der 70. Geburtstag von Thronfolger Prinz Charles im November. Meghan zeigte sich locker-gelöst, mit einem cremefarbenen Kleid und breitkrempigen Hut. Ihr Gatte Harry begrüßte die Gäste vom Rednerpult aus.

So wird Prinzessin Meghan die Menschen jetzt zusammenbringen Meghan Markle: Wegen Meghans Herkunft sprechen die Briten jetzt von "Vielfalt" , die ins Königshaus einzieht. Reporterin Johanna Rüdiger hat in Windsor einen Briten mit afrikanischen Wurzeln getroffen, und ihn gefragt, was er davon hält. So wird Prinzessin Meghan die Menschen jetzt zusammenbringen

Eine Gartenparty mit 6000 Gästen

Bei der Party wurden etwa 6000 Vertreter von Wohltätigkeitsorganisationen und Militäreinheiten erwartet, zu denen Charles eine Verbindung hat. Unter anderem sind Mitglieder der Rettungskräfte dabei, die nach dem Terror-Anschlag von Manchester vor genau einem Jahr als erste vor Ort waren.

Was für uns Normalsterbliche erst mal nach viel Privileg und wenig Pflicht klingt, ist in der Realität sehr viel mehr als ein bisschen Champagner schlürfen mit George Clooney. Es ist harte royale Arbeit.

Zu schlicht? Das sagen die Menschen in Windsor über das Hochzeitskleid Das Hochzeitskleid: Meghan Markle trug ein Kleid von Givenchy. Reporterin Johanna Rüdiger fragt die Menschen in Windsor, ob es zu schlicht ist. Zu schlicht? Das sagen die Menschen in Windsor über das Hochzeitskleid

Immer präsent sein müssen, immer verfügbar, immer perfekt funktionieren. Dazu das strikte Protokoll des Königshaus, bei dem für Frauen allein schon das Beine überschlagen (besser: Knie und Beine geschlossen und ein wenig zur Seite gelehnt) als großer Fauxpas gilt.

Mit diesen Jahrhunderte alten Traditionen zu brechen, wird selbst für eine starke und selbstbewusste Frau wie Meghan nicht leicht werden – das sieht man auch an den Beispielen aus anderen Königshäusern: Etwa Charlène von Monaco, die schon bei der eigenen Hochzeit so niedergeschlagen und gebrochen aussah, dass sich selbst die Klatschblätter um sie sorgten. Oder Letizia von Spanien, die unter dem Druck immer dünner wurde und sich zuletzt sogar vor laufender Kamera mit der Königin, ihrer Schwiegermutter, stritt.

Hochzeit-Highlights: Das waren die fünf schönsten Momente Royale Hochzeit: Reporterin Johanna Rüdiger war vor Ort in Windsor und hat die fünf schönsten Momente festgehalten. Hochzeit-Highlights: Das waren die fünf schönsten Momente

"Die Hochzeitszeremonie war schon ein bisschen revolutionär, aber jetzt muss Meghan zeigen, dass sie nicht nachlässt, dass sie in ihrer Rolle als Aktivistin weitermacht", sagt die 26-jährige Fiona Fife, die extra aus London zur Hochzeit nach Windsor gereist war, um Meghan zuzujubeln. Doch nicht nur die Erwartungen der Fans an Meghan sind hoch. Das zeigt auch ihr neuer, eigener Eintrag auf der Webseite der Königsfamilie, der am Wochenende online ging: Darin schrieb Meghan: "Ich bin stolz darauf, eine Frau und eine Feministin zu sein".

Eine Haltung, die schwer umzusetzen sein wird, in einer Gesellschaft, in der jeder bei einer Frau, – insbesondere bei einer, die das perfekte Mädchentraum-Klischee erfüllt (einen Prinzen zu heiraten) – immer noch zu allererst auf eine Sache geschaut wird: auf ihr Aussehen. In der jede Haarsträhne ("unordentlicher Haarknoten"), jede Lippenstift-Wahl, genau unter die Lupe genommen wird.

Es war die Hochzeit des Jahres: Prinz Harry und Meghan Markle gaben sich am 19. Mai in der St. George`s Chapel auf Schloss Windsor das Jawort. Das Paar verzaubert und begeistert Menschen weltweit. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

Im September 2017 zeigten sie sich das erste Mal frisch verliebt und turtelnd in der Öffentlichkeit: Die US-Schauspielerin („Suits“) und Henry Charles Albert David of Wales, genannt Prinz Harry. Foto: Danny Lawson / dpa

Seit Oktober 2016 sind Meghan und der Bruder von Prinz William offiziell liiert. Foto: REUTERS / MARK BLINCH / REUTERS

Die beiden besuchten damals im kanadischen Toronto die „Invictus Games“, hielten Händchen und zeigten der ganzen Welt, dass sie zusammen gehören. Foto: REUTERS / MARK BLINCH / REUTERS

Am 27. November 2017 gab das Paar seine Verlobung bekannt. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS



Am Nachmittag traten die beiden vor die Kameras im Garten des Kensington-Palastes. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

„Wann wusste ich, dass sie die Richtige ist? Beim ersten Mal, als wir uns gesehen haben“, rief Harry der Presse zu. Meghan sagte, sie sei „sehr glücklich“. Foto: Dominic Lipinski / dpa

Der Verlobungsring: In das edle Schmuckstück sind Edelsteine eingearbeitet, die einst Harrys Mutter Diana gehörten. Der große Diamant in der Mitte stammt laut des Kensington-Palastes aus Botswana. Foto: REUTERS / TOBY MELVILLE / REUTERS

In dem südafrikanischen Land unterstützt der Enkel von Queen Elizabeth II. ein Hilfsprojekt für HIV-infizierte Kinder. Der Ring wurde von Harry selbst entworfen. Foto: REUTERS / TOBY MELVILLE / REUTERS

Das Paar zierte nicht nur die Titelseite des Londoner Evening Standards. Foto: REUTERS / DARRIN ZAMMIT LUPI / REUTERS



Eines der offiziellen Verlobungsfotos des königlichen Palastes. Foto: Handout / REUTERS

So sieht Glück aus. Foto: Handout / REUTERS

Kurz nach Bekanntgabe ihrer Verlobung absolvierten die beiden ihren ersten offiziellen Termin in Nottingham (Großbritannien). Foto: REUTERS / EDDIE KEOGH / REUTERS

Wie Popstars wurden die beiden gefeiert. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

Wo das Paar auch auftaucht – die Fans sind begeistert. Dieses Foto zeigt die beiden während ihres Besuchs in der britischen Stadt Cardiff. Foto: REUTERS / TOBY MELVILLE / REUTERS



Nicht nur die sympathische Art der Amerikanerin kommt bei den Menschen gut an. Es hat sich bereits der sogenannte „Meghan-Effekt“ eingeschlichen: Ähnlich wie bei Herzogin Kate sind Kleider, die Markle trägt, in Windeseile ausverkauft. Foto: Ben Birchall / dpa

Es war eine Art Generalprobe: Wenige Wochen vor ihrer royalen Hochzeit hatte Meghan ihren Abschied bei der Anwaltsserie „Suits“ gefeiert – ebenfalls vor dem Traualtar. Sie hatte bereits angekündigt, mit der Schauspielerei aufzuhören, um sich voll und ganz ihren neuen Aufgaben im britischen Königshaus zu widmen. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

Für Markle ist es die zweite Ehe. Sie war von 2011 bis 2013 mit dem Filmproduzenten Trevor Engelson verheiratet. Für Harry kein Problem. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

Wie ihre Schwägerin Herzogin Kate (2.v.r.) stammt Meghan aus einer bürgerlichen Familie. Dieses Foto zeigt sie bei ihrem Auftritt mit Harry, William und Kate für die Stiftung Royal Foundation. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

Der Knicks vor der Queen am ersten Weihnachtstag 2017 – vielleicht noch etwas zurückhaltend. Foto: Chris Jackson / Getty Images



Meghan und Harry während einer Gedenkfeier anlässlich des ANZAC-Gedenktages in der britischen Hauptstadt. Der Tag erinnert an die erste Militäraktion von Truppen aus Australien, Neuseeland und Tonga im 1. Weltkrieg im Jahr 1915. Foto: REUTERS / TOBY MELVILLE / REUTERS

Dann wurde es ernst: Am 19. Mai heirateten Harry und Meghan in der St. George`s Kapelle auf Schloss Windsor. Foto: WPA Pool / Getty Images

Nach der Hochzeit fuhr das Paar mit der Kutsche durch Windsor – begleitet von jubelnden Anhängern. Foto: REUTERS / DAMIR SAGOLJ / REUTERS

"Ich hätte noch eine weitere Anprobe gemacht", lästerte jetzt etwa die amerikanische Sängerin Katy Perry über Meghan Hochzeitskleid. Anscheinend fand sie, die Givenchy-Robe habe nicht gut gepasst. "Kate hat gewonnen", fügt sie noch ungefragt hinzu. Nicht gewonnen in Sachen Charity oder politischem Engagement – nein, in der Kategorie Kleid natürlich.

Dabei gebe es viel wichtigere Themen zu besprechen: Etwa die Tatsache, das nur sechs Prozent der 1100 Menschen, die derzeit für den königlichen Hof arbeiten, aus einer ethnischen Minderheit stammen, nur 30 davon sind in einer Management-Position. Hier könnte Meghan ansetzen und dafür sorgen, dass das Königshaus zu einem repräsentativeren Bild der britischen Gesellschaft wird. Doch das ist schwierig, wenn die Menschen vor allen eines interessiert: Welches Kleid Meghan heute bei der Gartenparty trug.

