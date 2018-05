Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle: So erlebten die Zaungäste in Windsor die royale Heirat

Royals So erlebten die Zaungäste in Windsor die royale Hochzeit

London. Und dann, endlich, ist der Moment da. Das Kreischen der Menge wird zu einem Toben und Tosen, als das Hufgetrappel näher kommt. Zuerst die Polizisten und Soldaten auf ihren Pferden. Stolze, ernste Gesichter. Schließlich ist das hier ein historischer Augenblick, da darf man sich keine Emotionen erlauben – zumindest nicht, wenn man Teil der offiziellen Prozession ist. Dann aber rollt ist die Hochzeitskutsche mit dem royalen Hochzeitspaar Harry und Meghan an.

Offen, gezogen von vier weißen Pferden, geht es bei strahlendem Sonnenschein durch das Tor von Schloss Windsor. Donna Warren reißt die Arme in die Höhe, Smartphone in der Hand. Sie steht direkt vor dem Tor an der Absperrung, gegenüber der St. George's Chapel, in der Meghan Markle gerade eben ruhig, aber bestimmt und mit einem zarten Lächeln ihrem Prinzen Harry die ewig Liebe geschworen hat.

Dass sie dabei genau wie zuvor Kate und Diana ihrem Gemahl keinen Gehorsam versprach, interessiert die Zaungäste der Hochzeit in Windsor kein bisschen. Sie wollen das Brautpaar sehen! So wie Donna Warren.

Nach der Trauung folgt die Kutschfahrt von Harry und Meghan durch Windsor. Kreischende Fans werden mit Lächeln und Winken beglückt. Zunächst wird kurz geknutscht. Foto: Uncredited / dpa

Zu mehr als einem flüchtigen Kuss reicht es nicht, höchstens zweieinhalb Sekunden dauert das Ganze, unteres Mittelfeld im Vergleich der royalen Küsse. Foto: POOL / REUTERS

Gemeinsam steigen die Beiden die Stufen zur Kutsche hinunter. Foto: POOL / REUTERS

Dann geht es in die Kutsche und damit durch die Stadt Windsor. Endlich ein bisschen sitzen dürfen. Foto: POOL / REUTERS

Dafür müssen die Beiden nun für etwa eine halbe Stunde dauerlächeln und -winken. Ob sie das vorher geübt haben? Foto: Leon Neal / Getty Images



Jedenfalls wirken beide sichtlich gelöst. Foto: DYLAN MARTINEZ / REUTERS

Das glückliche Paar. Foto: POOL / REUTERS

Die Karawane zieht zurück in Richtung Windsor Castle, nachdem das Paar durch die Stadt kutschiert wurde. Foto: HANNAH MCKAY / REUTERS

Echte Fans campieren auch mit Schlafsack

Um hier als Allererste an der Absperrung zu stehen, hat Donna Warren alles gegeben. Seit Dienstag, vier Tage vor der royalen Hochzeit, campt die 66-Jährige hier, neben ihr stapeln sich Wollpullover, dicke Socken, zwei Schlafsäcke. "Der zweite ist für die besonders kalten Nächte".

Dann ist es so weit. Die Kutsche rollt an Donna Warren vorbei, Harry dreht den Kopf in ihre Richtung, Meghan hebt die Hand, um zu winken. Schlicht, aber elegant ist das Kleid, keine Spitze, kein Tüll. überraschend wenig Haut zeigt die glamouröse Schauspielerin in ihrer Givenchy-Robe. Entworfen von der ersten Chefdesignerin bei Givenchy wohlgemerkt – ein Statement, keine Frage.

Die Hochzeitskutschfahrt live! High Street, Windsor https://t.co/JXlfd2IuTt — Johanna Rüdiger (@JohannaRudiger) May 19, 2018

Der perfekte Schnappschuss glückt

Nur wenige Augenblicke dauert der Moment der Vorbeifahrt, doch das reicht für Donna Warren aus: Sie knipst, wie Hunderte um sie herum, doch sie hat das Bild, als Harry und Meghan direkt in ihre Linse blicken. Der perfekte Schnappschuss.

Warren sinkt zurück auf ihren Klappstuhl: "Unglaublich, genauso gut wie mein Foto damals bei William und Kate." Sie wirkt euphorisch, aber erschöpft, ihr rot-blau-weiß geschminktes Gesicht ist verschmiert.

Gleich geht’s los: Harrys Bruder William bringt ihn in die Kirche. Foto: Jane Barlow / dpa

Hier findet die Trauung statt. Die St George's Chapel in Windsor Castle. Foto: WPA Pool / Getty Images

Als eine der Ersten kommen die beiden Brüder in der Kirche an und müssen dann noch ziemlich lange warten, bis es los geht. Foto: WPA Pool / Getty Images

William redet immer wieder beruhigend auf seinen jüngeren Bruder ein. Der ist sichtlich aufgeregt. Foto: Dominic Lipinski / dpa

Wird schon... Foto: WPA Pool / Getty Images



Die Mutter der Braut, Doria Ragland, nimmt in der vorderen Reihe Platz. Sie ist die einzige enge Verwandte Meghans, die zur Hochzeit gekommen ist. Foto: WPA Pool / Getty Images

Sie hat ihre Tochter im Auto zur Kirche begleitet. Foto: WPA Pool / Getty Images

Meghan Markle im Auto auf der Fahrt zur Kirche. Foto: Richard Heathcote / Getty Images

Es gibt kleinere Komplikationen mit Meghans Schleppe, dann aber ist alles geordnet und die Braut schreitet die Stufen zur Kirche hinauf. Foto: Andrew Matthews / dpa

Begleitet wird sie dabei nur von zwei Jungs, die ihre Schleppe tragen. Foto: POOL / REUTERS



Da Meghans Vater gesundheitliche verhindert ist, bringt Prince Charles, ihr Schwiegervater, die Braut zum Altar. Foto: POOL / REUTERS

„Gut geschlafen?“ „Geht so, und du?“ Prinz Harry und Meghan Markel vor dem Altar. Foto: Dominic Lipinski / dpa

Prinz Charles und seine Frau, die Duchess of Cornwall Foto: POOL / REUTERS

Die royale Verwandtschaft in der Kirche: The Duchess of Cornwall, the Duchess of Cambridge, the Duke of York, Prinzessin Beatrice, Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank. Foto: POOL / REUTERS

Beide sind sichtlich aufgeregt. Prinz Harry muss sogar ein bisschen weinen. Foto: POOL / REUTERS



Die strahlende Braut während der Zeremonie. Foto: POOL / REUTERS

Ein bisschen sieht es aus, als hielten sie sich aneinander fest: Prinz Harry und Meghan Markle. Foto: Uncredited / dpa

Nach dem Ja-Wort dürfen beide sitzen. Foto: WPA Pool / Getty Images

Dann kommt das Eheversprechen und am Ende das Vaterunser. Geschafft. Foto: WPA Pool / Getty Images

Fan-T-Shirts und Hunde in Union-Jack-Flagge

Donna Warren ist nur eine von vielen hartgesottenen Fans, die den Wahnsinn Windsor an diesem Tag ausmachen. "Zwei junge Leute sind verliebt, und wir kommen alle her", hatte der Pfarrer aus Chicago gerade salopp in der Trauungszermonie gesagt. Und so fühlt sich auch die Stimmung hier auf der Straße an: fröhlich-verliebt und ein bisschen verrückt.

100.000 Menschen sind gekommen, drängeln sich auf der der High Street von Windsor und an der gesamten Route der royalen Kutsche. Sie tragen riesige, mit Federn bestückte Hüte oder Meghan-und-Harry-T-Shirts. Eine junge Frau hat ihren kleinen Hund in eine riesige Union-Jack-Flagge gehüllt.

Wahnsinn Windsor: So aufregend ist es vor der Hochzeit von Harry und Meghan Royale Hochzeit: Windsor vor der Heirat von Harry und Meghan – Reporterin Johanna Rüdiger ist mittendrin und zeigt, wie es wirklich ist, bei diesem Event vor Ort zu sein. Wahnsinn Windsor: So aufregend ist es vor der Hochzeit von Harry und Meghan

Einige sind extra aus Australien angereist

Was anderswo zu einem aggressiven Chaos führen könnte, ist hier gelassen-festlich. Sehr britisch entschuldigen sich die Menschen höflich, wenn sie aneinander vorbeidrängen. "Alle sind so nett hier, eine junge Familie hat mir gestern noch Decken und Getränken gebracht, ich konnte doch nicht weg von meinem Platz", sagt Michelle Poggi.

Die 65-Jährige trägt einen riesigen Hut im Union-Jack-Muster, die langen Fingernägel sind rot-weiß-blau lackiert, sie ist extra aus dem australischen Melbourne angereist. Auch sie campierte hier tagelang auf der Straße, fror nachts und schwitzte tagsüber in der grellen Sonne.

Wer eine Einladungen zur royalen Hochzeit erhalten hat, ist mit großer Wahrscheinlichkeit selbst eine Berühmtheit oder ein Royal. Hier sind die Adlige Sofia Wellesley und ihr Ehemann James Blunt bei ihrer Ankunft vor der Kapelle zu sehen. Foto: POOL / REUTERS

Seit 2014 sind die beiden verheiratet und haben inzwischen auch ein Kind. Foto: Chris Radburn / dpa

Der Schauspieler und Golden Globe Gewinner Idris Elba kommt mit seiner Frau Sabrina Dhowre und der Talkmasterin Oprah Winfrey zur Hochzeit. Foto: WPA Pool / Getty Images

Oprah Winfrey in Windsor Foto: WPA Pool / Getty Images

Idris Elba und Sabrina Dhowre Foto: POOL / REUTERS



In Großbritannien ein klingender Name: Charles Spencer, der 9. Earl Spencer, und seine Frau Karen Spencer. Foto: Chris Jackson / Getty Images

Die Schauspielerin Cressida Bonas (Mitte) kommt in Windsor an. Foto: Chris Jackson / Getty Images

Diese Beiden kennt wohl jeder: Der Ex-Fußballer David Beckham und die Designerin Victoria Beckham Foto: Gareth Fuller / dpa

Ganz in Schwarz, dennoch gut gelaunt. David und Victoria Beckham Foto: TOBY MELVILLE / REUTERS

Farbliches Kontrastprogramm zu den Beckhams: Schauspieler George Clooney und seine Frau, die Menschenrechtsanwältin Amal. Foto: Shaun Botterill / Getty Images



Herausgeputzt für das royale Fest Foto: Gareth Fuller / dpa

Die ehemalige Privatsekretärin von Herzogin Kate, Rebecca Deacon und ihr Mann, Fußballer Adam Priestley Foto: Chris Jackson / Getty Images

Wenn die Krawatte zum Hut passt: Lady Edwina Louise Grosvenor und ihr Mann Dan Snow Foto: Gareth Fuller / dpa

Das Model Delfina Blaquier Foto: Chris Jackson / Getty Images

Auch die ehemalige Verlobte von Prinz Harry, Chelsy Davy (Mitte links) ist zur Hochzeit eingeladen. Foto: Chris Jackson / Getty Images



Rugbyspieler James Haskell und die Moderatorin Chloe Madeley Foto: POOL / REUTERS

Noch mehr Mitglieder der royalen Spencer-Familie: Eliza Spencer (v. l.), Louis Spencer, Victoria Aitken und Kitty Spencer. Foto: Chris Radburn / dpa

Die Mutter von Herzogin Kate und Pippa Middleton, Carol Middleton, kommt zur St.-Georgs-Kapelle. Foto: Gareth Fuller / dpa

Hier mit Ehemann Michael Middleton Foto: WPA Pool / Getty Images

Pippa Middleton und ihr Mann James Matthews Foto: Chris Jackson / Getty Images



Pippa Middleton und ihr Mann James Matthews Foto: WPA Pool / Getty Images

Und last but not least der Bruder von Kate, James Middleton Foto: POOL / REUTERS

Weitere Sportprominenz: Tennisspielerin Serena Williams mit ihrem Mann Alexis Ohanian Foto: TOBY MELVILLE / REUTERS

Der Comedian James Corden und seine Frau Julia Carey Foto: TOBY MELVILLE / REUTERS

Der Musiker Marcus Mumford und seine Partnerin, Schauspielerin Carey Mulligan Foto: WPA Pool / Getty Images

Mit Meghan wird die Krone vielfältiger

Warum man sich sowas antut? "Warum denn nicht?", fragt Michelle zurück. Sie mag es nicht, wenn man sie als irrer Fan abstempelt, eine Rentnerin, die nichts Besseres zu tun hat, als auf der Straße rumzusitzen. "Guck dich um, es sind nicht nur alte Frauen wie ich da, sondern viele junge Menschen."

"Ich war dabei, als Meghan bei einem Jugend-Kongress eine Rede über Rassismus und Chancengleichheit gehalten hat", sagt Saeed Atcha. "Ich war beeindruckt, und dachte: Die weiß, wovon sie spricht."

Insel im Ausnahmezustand. Seit Tagen campieren hartgesottene Fans in Windsor, um bei der royalen Hochzeit dabei zu sein. Wer ganz vorne dabei sein will, muss geduldig warten. Foto: Richard Heathcote / Getty Images

Diese Fans haben es sich wohnlich eingerichtet. Foto: HANNAH MCKAY / REUTERS

Ein bisschen wie auf einem Musikfestival: Verschlafene Fans in Windsor. Foto: HANNAH MCKAY / REUTERS

Wer am Bahnhof in Windsor ankommt, wird gleich mit Devotionalien ausgestattet. Foto: BENOIT TESSIER / REUTERS

Zu kaufen gibt es diese natürlich auch. Foto: Jack Taylor / Getty Images



Morgengrauen in Windsor: Die ganze Stadt ist schon früh auf den Beinen. Foto: Peter Summers / dpa

Die Sicherheitsvorkehrungen sind immens, Zuschauer müssen Wartezeiten an den Checkpoints einplanen. Foto: David Mirzoeff / dpa

Überall sind schwer bewaffnete Sicherheitsleute postiert. Foto: MARKO DJURICA / REUTERS

Der Laune tut dies jedoch keinen Abbruch. Foto: POOL / REUTERS

So viele Harrys und Meghans. Foto: MARKO DJURICA / REUTERS



Falls Meghan nicht kommt, kämen diese Beiden als Brautersatz in Frage. Foto: David Mirzoeff / dpa

Von Kopf bis Fuß in Union Flag. Foto: HANNAH MCKAY / REUTERS

Auch dieser Vierbeiner ist Fan. Foto: Peter Summers / dpa

Der 21-Jährige Brite mit indischen Wurzeln trägt einen schicken Anzug – er durfte als Hochzeitsgast im Schloss mitfeiern, Harry und Meghan haben ihn zusammen mit anderen gemeinnützig tätigen Menschen eingeladen, weil er eine Stiftung für Jugendbildung leitet. Er ist froh, dass mit Meghan endlich mal mehr "Diversity" ins Königshaus einzieht. "Die Monarchie kommt in der Realität an", sagt er.