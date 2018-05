Royal Wedding: Fünf Hochzeitsbräuche und ihre Ursprünge

Traditionell wird es in Europa und der westlichen Welt in der Farbe Weiß getragen und das möglichst auch nur einmal im Leben einer Braut: das Hochzeitskleid. Dieses Foto zeigt die britische Queen Elizabeth II. an ihrem Hochzeitstag am 23. November 1947 – kurz bevor sie dem deutsch-griechisch-dänischen Leutnant Philip Mountbatten das Ja-Wort gibt. Wir zeigen weitere royale Hochzeitskleider.

Foto: imago stock&people