Autor Marc-Uwe Kling kündigt neuen Roman "Die Känguru-Apokryphen" an

Berlin. Bestsellerautor Marc-Uwe Kling hat eine Fortsetzung seiner Känguru-Romane angekündigt: Sein nächstes Buch "Die Känguru-Apokryphen" soll am 12. Oktober im Berliner Ullstein-Verlag erscheinen. Apokryphen sind eigentlich Texte, die es in den biblischen Kanon schafften.

Der Kabarettist und Schriftsteller gab Titel und Erscheinungsdatum des neuen Romans am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite bekannt. Innerhalb kurzer Zeit sammelte er mit der Ankündigung mehrere Tausend "Likes".

Wohngemeinschaft mit einem Känguru

Kling, Jahrgang 1982, machte sich zunächst mit der Radio-Reihe "Neues vom Känguru" einen Namen. Die Episoden mündeten in seinem ersten Roman "Die Känguru-Chroniken" (2009), in denen er selbst auch als Figur in Erscheinung tritt und Gespräche mit einem Känguru führt, das in seiner Wohnung einzieht.

Auf den Debütroman folgten "Das Känguru-Manifest" und "Die Känguru-Offenbarung". Zuletzt erschien von dem Autor der Roman "QualityLand". Viel Lob bekamen auch die Hörbuchfassungen seiner Bücher. Die "Chroniken" wurden im Jahr 2013 mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet. (les)