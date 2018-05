Royale Hochzeit: Meghan Markles Vater sagt kurzfristig ab

Los Angeles. Meghan Markles Vater wird am kommenden Samstag nicht an der Hochzeit seiner Tochter teilnehmen. Das meldet das US-amerikanische Nachrichtenportal "TMZ". Demnach habe das mit den Fotos zu tun, die von Thomas Markle am Wochenende verbreitet wurden.

Auf den unvorteilhaften Bildern war unter anderem zu sehen, wie er Fotos seiner Tochter in einem Internetcafé anschaut und Bier kauft. Seit Monaten werde er immer wieder von Paparazzi belagert, sagte er "TMZ".

Demnach aber habe er alle finanziellen Angebote – zwischen 50.000 und 100.000 US-Dollar – abgelehnt. Nur dieser einen Agentur habe er zugestimmt – allerdings für eine deutlich niedrigere Summe. Er dachte, es würde seinem Image helfen, sagte er. Doch jetzt bereue er es.

Markles Vater hatte erst vor Kurzem einen Herzinfarkt

Thomas Markle hatte vor einer Woche zudem einen Herzinfarkt erlitten, sich selbst aber aus dem Krankenhaus entlassen, um seine Tochter in Windsor zum Altar zu führen. Jetzt habe er sich anders entschieden – "um die königliche Familie nicht zu blamieren".

Bereits Anfang April wurde der Vater von Meghan Markle im mexikanischen Badeort Rosarito fotografiert, als er einen Bildband über die schönsten Landschaften und Bauwerke Großbritanniens durchblätterte.

Bereits auf einer der ersten Seiten von "Images of Britain" ist Windsor Castle abgebildet, wo seine Tochter Prinz Harry nächsten Samstag das Jawort geben will. Boulevardmedien lästerten prompt, die Schnappschüsse seien mit Einverständnis des Brautvaters gestellt worden. (fmg)