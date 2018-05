Ehemaliger Soldat tötet offenbar Frau und verschanzt sich

Königsbrück. Bei dem mutmaßlichen Gewalttäter, der sich am Montagabend in der Nähe von Königsbrück bei Dresden verschanzt hält, handelt es sich um einen 33-jährigen ehemaligen Bundeswehrsoldaten, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Zwei Versuche, mit ihm zu verhandeln, seien bislang gescheitert. Die Polizei richte sich auf einen Einsatz bis in den Morgen ein.

Der Mann steht im Verdacht, seine 75 Jahre alte Nachbarin getötet zu haben. Die Frau war am Samstag mit mehreren Stichverletzungen in ihrer Wohnung gefunden worden. Am Montag durchkämmte die Polizei nach Zeugenhinweisen ein Waldgebiet bei Königsbrück. Dabei feuerte der Mann mehrere Schüsse ab, wobei ein Beamter am Arm verletzt wurde. Auch ein Diensthund wurde angeschossen.

Mutmaßlicher Täter war zuvor eine Nacht in Gewahrsam

Das Motiv des Täters sei laut Polizeisprecher mutmaßlich ein Polizeieinsatz bei ihm am Donnerstag. Nachbarn hatten die Beamten alarmiert, weil der 33-Jährige im Alkoholrausch randalierte. Der Mann war wegen aggressiven Verhaltens für eine Nacht in Gewahrsam genommen worden.

Die Polizei stellte mehrere Schusswaffen bei ihm sicher. Mutmaßlich mache er die Nachbarin für die von ihm als demütigend empfundenen Einsatz verantwortlich, so der Sprecher weiter. Auch mit der Polizei wolle der Mann womöglich abrechnen.

Die rund 200 Polizisten, die den in einem Garnisonsgebäude bei Königsbrück verschanzten Gewalttäter stellen sollen, wurden inzwischen ausgetauscht. Das sei nötig, weil viele der Polizisten seit den frühen Morgenstunden vor Ort seien und der Einsatz sehr gefährlich sei, sagte der Polizeisprecher. Vor Ort sei nun auch ein SEK-Kommando aus Berlin. (dpa)