ESC 2018: Musiksause des Jahres in Lissabon gestartet

Lissabon. Love Pop, Oper, Elektro und Swing: In Portugals Hauptstadt ist das Finale des 63. Eurovision Song Contests gestartet. 26 Länder kämpfen beim größten Musikwettbewerb der Welt um den Sieg, darunter auch das ESC-verrückte Australien, das seit 2015 teilnehmen darf. Die Performances sind in diesem Jahr ebenso vielfältig wie die Künstler.

Für Deutschland tritt Michael Schulte mit seiner Ballade "You let me walk alone" über seinen verstorbenen Vater an. Schulte singt als Elfter. Der 28-Jährige gab sich vor Beginn des Finales entspannt. "Ich hab' eigentlich echt ein gutes Gefühl", sagte er am Samstagabend in einer Liveübertragung im Ersten.