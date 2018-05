ESC 2018: So schätzen Buchmacher Michael Schultes Chancen ein

In der Woche vor dem ESC-Finale hat sich der deutsche Teilnehmer Michael Schulte viele Sympathien erarbeitet. Wir zeigen, wie er sich in Portugal gibt.

Lissabon. Kurz vor dem Finale des diesjährigen Eurovision Song Contests liegt Deutschland bei den Wettquoten gut im Rennen. Seit Freitag schwankt Michael Schulte aus Buxtehude mit seiner Ballade "You let me walk alone" bei den Buchmachern zwischen Platz 5 und 6 – der 28-jährige Singer-Songwriter hat also gute Chancen auf einen Platz unter den Top Ten.

Vor einer Woche war das noch anders, da rangierte Schulte im hinteren Mittelfeld. Nun sei er "in Lauerstellung" und der Song plötzlich "eines der favorisierten Lieder", schreibt ESC-Experte Jan Feddersen auf der deutschen Webseite des Wettbewerbs . Der große Eurovision-Showdown startet am Abend um 21.00 Uhr.

Schulte schrieb Song für toten Vater

Schulte hatte das ruhige, bewegende Stück für seinen vor 13 Jahren verstorbenen Vater geschrieben.

Bei den Proben in der Lissaboner Altice Arena und beim Jury-Finale am Freitag kam die emotionale Performance sehr gut an: Hinter dem dunkel gekleideten und still auf der Bühne stehenden Schulte werden einzelne Worte aus dem Text und Fotos von Vätern und Söhnen auf eine Leinwand projiziert. Viele Zuschauer erklärten, sie hätten Gänsehaut bekommen. (dpa)

Er hatte es am 22. Februar geschafft und den deutschen ESC-Vorentscheid gewonnen: Michael Schulte tritt am 12. Mai in Portugals Hauptstadt Lissabon beim Finale des 63. Eurovision Song Contests an. Für ihn heißt es also am Samstag: Daumen drücken! Wir zeigen die letzten neun deutschen Teilnehmer des bunten Musikwettbewerbs. Foto: dpa Picture-Alliance / Annegret Hilse / SVEN SIMON / picture alliance / SvenSimon

Levina stand am 13. Mai 2017 auf der ESC-Bühne in Kiew (Ukraine). Sie belegte mit ihrem Song „Perfect Life“ leider nur den vorletzten Platz. Foto: Michael Campanella / Getty Images

Jamie-Lee vertrat Deutschland beim Eurovision Song Contest 2016 in Stockholm (Schweden). Mit ihrem Titel „Ghost“ holte sie 11 Punkte. Es reichte nur zum letzten Platz. Foto: Michael Campanella / Getty Images

Ann Sophie trat am 23. Mai 2015 mit ihrem Song „Black Smoke“ für Deutschland in Wien an. Punkte gab es keine. Sie belegte mit dem österreichischen Beitrag den letzten Platz von 27 Kandidaten. Foto: dpa Picture-Alliance / Julian Stratenschulte / picture alliance / dpa

Das Musikerinnentrio Elaiza aus Berlin vertrat Deutschland am 10. Mai 2014 in Kopenhagen (Dänemark). Die Band holte mit ihrem Song „Is It Right“ 39 Punkte und den 18. Platz. 26 Interpreten nahmen insgesamt teil. Foto: Ragnar Singsaas / Getty Images



Im Finale des ESC 2013 in Malmö (Schweden) schaffte es die Band Cascada auf Platz 21. Mit ihrem Beitrag „Glorious“ konnte die Sängerin Natalie Horler 18 Punkte ergattern. Foto: Ragnar Singsaas / Getty Images

Roman Lob ging am 26. Mai 2012 in Baku (Aserbaidschan) ins Rennen. Sein Lied „Standing Still“ fand durchaus großen Anklang. 110 Punkte brachten ihn auf Platz acht. Foto: dpa Picture-Alliance / Jörg Carstensen / picture alliance / dpa

Lena Meyer-Landruts „Taken by a Stranger“ schaffte es in Düsseldorf auf Platz zehn. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Und mit „Satellite“ holte Lena 2010 in Oslo (Norwegen) den ersten Platz. Zuletzt hatte Deutschland 1982 den ESC-Sieg nach Hause gebracht. Die damals 17-jährige Nicole überzeugte mit „Ein bißchen Frieden“. Foto: Rolf Klatt / Getty Images

Alex Swings Oscar Sings! – das Musikduo, das aus dem deutschen Musikproduzenten Alex Christensen (Hintergrund) und dem US-amerikanischen Sänger Oscar Loya besteht – belegte beim Finale des 54. ESC in Moskau den 20. Platz unter 25 Teilnehmern. Foto: dpa Picture-Alliance / Ulrich Perrey / picture-alliance/ dpa



Unterstützt wurden sie von Burlesque – Künstlerin Dita van Teese. Foto: dpa Picture-Alliance / Ulrich Perrey / picture-alliance/ dpa

Die Band „No Angels“ mit ihren Mitgliedern Nadja Benaissa (l-r), Sandy Mölling, Jessica Wahls und Lucy Diakowska bei ihrem ESC-Auftritt 2008 in Belgrad (Serbien). Im Finale traten 25 Nationen an. Die vier schafften es auf den drittletzten Platz im Finale. Foto: dpa Picture-Alliance / Jörg Carstensen / picture-alliance/ dpa