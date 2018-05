Stalking: Frau sendet 65.000 Nachrichten nach erstem Date – Festnahme

Phoenix. In den USA ist eine Frau wegen Stalkings festgenommen worden. Wie das Portal "Azcentral" berichtet, habe die 31-Jährige aus Phoenix im Bundesstaat Arizona einen Mann mit Nachrichten förmlich überflutet. Insgesamt habe sie ihm nach einem ersten Treffen im vergangenen Sommer etwa 65.000 Nachrichten geschickt.

Am Tag seien es an die 500 Stück gewesen, die die Frau verschickte. Trotz der Vielzahl an Nachrichten sei das Interesse des Mannes nicht geweckt worden. Doch die Angeklagte habe nicht locker gelassen. Im Gegenteil: Sie habe ihm zu Hause aufgelauert. Erst als die Polizei eingriff, sei sie verschwunden.