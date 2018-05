Unwetter am Vatertag: Schäden im Norden und Osten

Auch in anderen Teilen Deutschlands gab es Gewitter und starke Regenschauer. In Berlin retteten sich Passanten unter eine Brücke.

In Hamburg berichteten die Einsatzkräfte von massiven Überflutungen. In Hamburg-Lohbrügge bildete sich nach heftigem Regen eine Senke. Das anliegende Wohnhaus musste wegen der Unterspülung evakuiert werden.

Der Tag begann sonnig, doch dann krachte es: In weiten Teilen Deutschlands gab es am Vatertag Unwetter mit sintflutartigen Regenfällen. Besonders heftig traf es den Norden. In Havighorst (Schleswig-Holstein) steht die Einfahrt und Garage eines Wohnhauses unter Wasser.

Feuerwehr-Einsatz Heftige Unwetter am Vatertag richten große Schäden an

Hamburg. Die Kraft der Wassermassen hat furchtbare Spuren hinterlassen: Der Parkplatz eines Hauses im Hamburger Stadtteil Lohbrügge ist weggerissen, zurück bleibt ein riesiges Erdloch. Darin liegt ein umgekipptes Auto. Das angrenzende weiße Mehrfamilienhaus einer Genossenschaft ist nicht mehr bewohnbar, denn die Seite ist aufgerissen.

"Man steht so unter Schock", sagt Anwohnerin Julia Knobloch, ihre Augen füllen sich mit Tränen. In ihre Wohnung kann sie erst einmal nicht zurück: Einsturzgefahr. Ein Statiker ist für eine Untersuchung des Hauses angefordert. Die Feuerwehr ist vor Ort. In einem Bus können sich Anwohner aufwärmen, auch für Essen und Getränke haben die Einsatzkräfte gesorgt.

Die 25-jährige Knobloch war zuvor auf einer Geburtstagsfeier. Sie trägt noch immer helle Sommerkleidung, denn der Vatertag begann sonnig. Doch am Donnerstagnachmittag geschah es: Unwetter mit starkem Regen und Hagelkörnern kommen in Teilen Hamburgs und Schleswig-Holsteins herunter.

In der Hansestadt trifft es vor allem den Osten. Es kam zu massiven Überflutungen, Straßen standen bis zu einem Meter unter Wasser, wie die Hamburger Feuerwehr berichtete. Bis zum Abend wurden mehr als 1050 Unwettereinsätze gemeldet. Neben der Berufsfeuerwehr halfen mehr als 65 Freiwillige Feuerwehren, das THW und die DLRG – insgesamt 1200 Einsatzkräfte. Verletzt wurde niemand.

Unwetter hinterlässt deutliche Spuren

Die 26-jährige Alexandra, die ihren Nachnamen lieber nicht in den Medien lesen will, war während des schrecklichen Unwetters im Haus. "Auf einmal habe ich ein lautes Geräusch gehört und das Haus hat gewackelt", erzählt sie. Als sie die Treppe herunterlief, sah sie überall Wasser im Keller und auf den Stufen zum Erdgeschoss. Die Feuerwehr rückte an. Alexandra musste so schnell das Haus verlassen, dass sie ihre beiden Katzen nicht mitnehmen konnte. Die Sorge um die Tiere ist groß. Sie hofft, sie noch rausholen zu können. "Das Ganze ist nicht so toll, weil man auch nicht weiß, wie es weitergeht", sagt die junge Frau.

Auch in der Gemeinde Oststeinbek (Kreis Stormarn) östlich von Hamburg hat das Unwetter deutliche Spuren hinterlassen: Ein reißender Strom rauscht unaufhaltbar ins Erdgeschoss eines Hauses. Davor hat sich ein See gebildet, eine Seitenwand ist eingestürzt. In den Fluten zappeln noch Lamellen eines weißen Tors. Am Rand stehen zwei der Bewohner, noch zu aufgewühlt, um Details zu erzählen.

Sie sehen mit an, wie ihr Elternhaus Opfer der Fluten wird. "Wir haben gegen 19 Uhr drei Personen – die Bewohner dieses Hauses – mit Booten evakuiert", erzählt Feuerwehrsprecher Christian Höft. Nur 15 Minuten danach sei die Wand im Erdgeschoss eingestürzt. Wie groß der Schaden ist, kann noch nicht gesagt werden.

Hagel und Starkregen

Die Polizei hat die Straße zum Haus abgeriegelt. Am flatternden Absperrband stehen einige Passanten, beobachten die Szenerie. "So stark habe ich noch kein Unwetter hier erlebt", sagt Anwohner Konrad Goldenbogen. Und das, obwohl er seit 30 Jahren hier lebe. Er selbst sei zum Glück glimpflich davon gekommen.

"Wir haben ab 15.30 Uhr ein extremes Unwetter mit Hagel und Starkregen gehabt, wie es ihn seit Jahrzehnten nicht gegeben hat", sagt Höft. Rund 200 Einsätze musste die Feuerwehr alleine in der 9000-Seelen-Gemeinde bis zum späten Abend bewältigen. Im Bürgersaal sei zudem eine Notunterkunft eingerichtet worden. Auch der Strom sei in einem Ortsteil ausgefallen, weil ein Trafohaus weggespült wurde. Verletzt wurde durch das Unwetter laut Feuerwehr niemand.

Regen, Starkregen, Dauerregen? So heißt das, was da runterkommt Regenwetter: So definieren Wissenschaftler Regen, Starkregen, Dauerregen und Sprühregen. Regen, Starkregen, Dauerregen? So heißt das, was da runterkommt

Hagelkörner mit Durchmesser von fünf Zentimetern

Das Unwetter hatte den Norden am Nachmittag des Vatertags erreicht. Danach seien im Bereich Lohbrügge/Bergedorf unter anderem mehrere Menschen auf überschwemmten Straßen in Autos eingeschlossen gewesen oder hätten aus unter Wasser stehenden Wohnungen in Sicherheit gebracht werden müssen, sagte der Sprecher. Wegen Unterspülung wurde ein Wohnhaus in Lohbrügge mit neun Parteien evakuiert – das Gebäude drohte einzustürzen.

Ein starker Gewitterschauer löste auch im Kreis Pinneberg in Quickborn und der Gemeinde Hasloh Dutzende Feuerwehreinsätze aus. Ab dem Nachmittag seien rund 130 Einsatzkräfte mehrerer Freiwilliger Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks Barmstedt ausgerückt, teilte der Kreisfeuerwehrverband Pinneberg mit.

"Durch den starken Regen und Hagelschauer mit Hagelkörnern von einem Durchmesser von rund fünf Zentimetern sind zahlreiche Keller vollgelaufen und Straßen überflutet", hieß es.

Auch im Rest Deutschlands gibt es Gewitter

Aber auch in Teilen Sachsen-Anhalts, Brandenburgs, Thüringens und Nordbayerns kam es zu Unwettern am Vatertag. Im thüringischen Schönbrunn wurde nach Polizeiangaben die Ortsdurchfahrt vom Schlamm umliegender Felder überspült. Die Straße wurde abgesperrt, mehrere Feuerwehren rückten aus.

In Sachsen-Anhalt lag der Schwerpunkt der Gewitter bis zum Nachmittag im Osten und Nordosten des Landes, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig. In der Region um Wittenberg seien in einer halben Stunde fast 40 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen, in Havelberg seien es in kurzer Zeit zwischen 25 und 35 Liter gewesen.

Heftige Gewitter und Schauer zogen am Morgen auch im Breisgau in Baden-Württemberg auf. Einige Straßen waren nach Polizeiangaben vom Starkregen überflutet worden. In Brandenburg regnete es bis zum Nachmittag im Fläming und in der Prignitz stärker, Gewitter wurden auch aus Nordbayern gemeldet.

Prognose für den Muttertag

Eine Besserung des Wetters ist nicht in Sicht. Auch am kommenden Muttertag (13. Mai) wird es in weiten Teilen Deutschlands nass. Vor allem im Südwesten erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lang andauernden und kräftigen Regen.

Nur im Osten und Nordosten wird es sonnig und mit bis zu 27 Grad sogar wieder frühsommerlich warm, wie der DWD am Donnerstag in Offenbach mitteilte. (dpa/jha)