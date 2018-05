Cannes: Darum zeigt das Festival keine Netflix-Filme

Stars und Sternchen auf dem roten Teppich in Cannes: Das 71. Filmfestival in der südfranzösischen Stadt ist feierlich eröffnet worden. 21 Filme konkurrieren um die Goldene Palme; der Hauptpreis ...

Vor kurzem hat Netflix zum ersten Mal einen Oscar gewonnen. Doch in Cannes ist der Streamingdienst nicht dabei. Das steckt dahinter.

Filmfest Darum zeigt das Festival in Cannes keine Netflix-Filme

Berlin. Wenn in diesen Tagen wieder Filme aus aller Welt um Preise beim Festival in Cannes buhlen, ist ein großer Player der Unterhaltungsbranche nicht dabei: Netflix. Sahnte der Streamingdienst Anfang März noch seinen ersten Oscar für die Doping-Doku "Ikarus" ab, findet der Wettbewerb in Cannes ohne Netflix-Filme statt.

Grund dafür ist eine Regel, die nur in Frankreich gilt, wie Ted Sarandos, Netflix' Inhalte-Chef, am Rande einer Veranstaltung in Rom erklärte: "Cannes verlangt als einziges Filmfest auf der Welt, dass Filme erst längere Zeit im Kino laufen müssen, bevor sie beim Festival gezeigt werden dürfen." Festivals seien aber dafür da, Filme überhaupt erst zu entdecken, um sie danach zu vertreiben. "Das ergibt keinen Sinn", so Sarandos.

Mit Kino-Superstar Penelope Cruz ist das 71. Filmfestival in Cannes am Dienstagabend gestartet. Foto: Luo Huanhuan / dpa

Mit ihrem Mann Javier Bardem spielt Cruz die Hauptrollen im Eröffnungsfilm des vielleicht wichtigsten Filmfestivals der Welt: „Everybody Knows“ (Todos lo saben) heißt der Film – einer von 21 im Wettbewerb. Foto: ERIC GAILLARD / REUTERS

Dann auch gleich noch ein Gruppenbild für die versammelte Weltpresse: Produzent Alexandre Mallet-Guy, Schauspieler Eduard Fernandez, Javier Bardem, Regisseur Asghar Farhadi, Cruz, Schauspieler Ricardo Darin und Schauspielerin Sara Salamo (v.l.) auf dem roten Teppich. Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images

Noch ein Kino-Superstar: Die Australierin Cate Blanchett ist 2018 die Vorsitzende der Jury in Cannes. Foto: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images for Kering

Jury-Gruppenbild: Kristen Stewart, Chang Chen, Ava DuVernay, Robert Guediguian, Cate Blanchett, Khadja Nin, Lea Seydoux, Denis Villeneuve und Andrey Zvyagintsev bewerten die Wettbewerbs-Filme. Foto: ERIC GAILLARD / REUTERS



Die Jury-Mitglieder Chang Chen und Kristen Stewart auf dem roten Teppich. Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images

Hollywood-Ikone Martin Scorsese ist auch in Cannes. Foto: REGIS DUVIGNAU / REUTERS

Ledoyen begrüßte ihren Kollegen Benicio Del Toro, der in diesem Jahr Chef der Auswahlkommission war. Foto: ERIC GAILLARD / REUTERS

Jurymitglied Lea Seydoux und Regisseur Thierry Fremaux verschaffen sich einen Überblick. Foto: Vianney Le Caer / dpa

Außerdem dürfe Netflix einen Film, der in Frankreich im Kino laufe, erst drei Jahre später auch seinen Abonnenten zeigen. "Das ist kein guter Deal", sagte Sarandos. "Man sollte Kunst nicht danach definieren, in welchem Raum sie gezeigt und gesehen wird. Die Kunst ist, was auf dem Bildschirm passiert."

Protest gegen Netflix in Cannes 2017

Im letzten Jahr hatte Netflix noch zwei Filme beim Festival in Cannes gezeigt – "Okja" und "The Meyerowitz Stories". Kinobesitzer protestierten jedoch, weil die Filme noch nicht in französischen Kinos gelaufen waren. Cannes machte dies daraufhin zur Voraussetzung für den Wettbewerb – eine Bedingung, die Netflix nicht akzeptieren mochte. Doch Sarandos ist sich sicher, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist: "Sie werden irgendwann einlenken." (cho)