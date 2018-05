Die Hochzeitskutschen von Prinz Harry und seiner Verlobten Meghan Markle sind enthüllt worden: Wenn am 19. Mai gutes Wetter ist, fahren sie in einer Kutsche ohne Dach durch Windsor, in der man das...

London. Ein tiefer V-Ausschnitt, schulterfrei, das enge Bustier mit Perlen besetzt. Sanft schimmern sie auf weißem Tüll, hier und da blitzt eine Paillette hervor, als Meghan Markle Richtung Altar schreitet. "All of Me" singt John Legend, "ich weiß, dass ich mit dir an meiner Seite alles schaffen kann", haucht Patrick J. Adams. Er ist der Bräutigam, Meghan Markle seine Braut.

Zumindest im Finale der US-amerikanischen Serie "Suits", in der Markle ihren letzten Auftritt in ihrer Rolle als Rechtsanwältin Rachel Zane gibt. In zwei Wochen, am 19. Mai, wird sie von der Schauspielerin zur Frau von Prinz Harry, in der St. George's Kapelle in Windsor. Erst kürzlich hatte der Kensington Palast weitere Details zu den Feierlichkeiten bekannt gegeben. Dass ihr Vater Thomas Markle sie zum Altar begleiten wird, ihre Mutter Doria Ragland mit ihr im Brautwagen vorfahren soll.

Welcher Designer jedoch Markles Brautkleid entworfen hat, blieb bislang ein Geheimnis – und Gerücht. Auch wenn die Wetten einen klaren Favoriten aufzeigen. Englands größter Online-Wettanbieter, Betfair, hatte das Tippen kürzlich eingestellt, nachdem sich Alexander McQueen als zu hoher Favorit behauptete.

Traditionell wird es in Europa und der westlichen Welt in der Farbe Weiß getragen und das möglichst auch nur einmal im Leben einer Braut: das Hochzeitskleid. Dieses Foto zeigt die britische Queen Elizabeth II. an ihrem Hochzeitstag am 23. November 1947 – kurz bevor sie dem deutsch-griechisch-dänischen Leutnant Philip Mountbatten das Ja-Wort gibt. Wir zeigen weitere royale Hochzeitskleider. Foto: imago stock&people

Das Kleid und die fast vier Meter lange Schleppe war mit tausenden Perlen und kleinen Kristallen bestickt. Foto: imago stock&people / imago/United Archives International

Im Volksmund hieß sie nur Queen Mum: Das Brautkleid von Lisbeths Mutter Lady Elizabeth Bowes Lyon fiel etwas unspektakulärer aus, als sie 1923 den späteren König Georg VI ehelichte. Foto: imago stock&people / imago/United Archives International

Herzogin Catherine bestach am 29. April 2011 mit einer spitzenbesetzten Kreation aus dem Hause Alexander McQueen. Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images

Die Schleppe von Kates Hochzeitskleid soll 2,70 Meter lang gewesen sein. Getragen wurde sie von Schwester Pippa. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS



Das Hochzeitskleid von Lady Diana bestand aus viel – viel, viel – Stoff. Wir befinden uns den 80er-Jahren. Foto: REUTERS / MAL LANGSDON / REUTERS

„Die Prinzessin der Herzen“ und Prinz Charles kurz vor ihrem Ja-Wort am 29. Juli 1981 in der Londoner St. Paul's Cathedral in London. Das aus elfenbeinfarbener Seide gehaltene Kleid – es erinnert ein wenig an ein Schlagobers-Törtchen – stammt von der britischen Designerin Elizabeth Emanuel. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS

Der Schleier war 7,50 Meter lang. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS

Rund 20 Jahre später führt Charles seine zweite Frau Camilla Parker-Bowles vor den Traualtar. Foto: Getty Images

Kronprinzessin Victoria von Schweden in einem Traum aus Weiß am 19. Juni 2010. Foto: Torsten Laursen / Getty Images



Die niederländische Prinzessin Máxima ließ sich für ihren Hochzeitstag am 2. Februar 2002 von Valentino eine Kreation ... Foto: REUTERS / POOL Old / REUTERS

... mit langem Arm und Stehkragen schneidern. Foto: REUTERS /

Ein hochgeschlossenes goldenes Spitzenkleid mit Smaragd-Geschmeide gab es für Braut Dayangku Raabi'atul 'Adawiyyah Pengiran Haji Bolkiah. Im April 2015 ehelichte sie Prinz Abdul Malik, Sohn des Sultans von Brunei. Der Brautstrauß bestand aus Gold, Diamanten und Edelsteinen – warum auch nicht. Foto: REUTERS / AHIM RANI / REUTERS

Prinzessin Maria Theresia von Thurn und Taxis trug auf ihrer Hochzeit mit Hugo Wilson eine Kreation von Vivienne Westwood. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Im Mai 2004 heiratet die Australierin Mary Donaldson im schulterfreien Kleid den dänischen Kronprinzen Frederik. Foto: REUTERS / Yves Herman / REUTERS



Filmstar Grace Kelly heiratete im April 1956 Fürst Rainier von Monaco. Foto: dpa Picture-Alliance / 91050/United_Archives/TopFoto / picture-alliance / United Archiv

Eine weitere Fürstenhochzeit in Monaco: Prinzessin Charlene und Prinz Albert II bei ihrer Hochzeitszeremonie im Juli 2011. Foto: REUTERS / ERIC GAILLARD / Reuters

Sofia Hellquist trug auf ihrer Hochzeit mit Prinz Philip von Schweden einen weißen Traum aus Spitze und Kreppseide. Foto: REUTERS / TT NEWS AGENCY / REUTERS

Valentino schneiderte das Hochzeitskleid für Prinzessin Madeleine von Schweden. Bräutigam Chris O'Neill gefiel es. Foto: dpa Picture-Alliance / Aaserud, Lise / picture alliance / NTB scanpix

Der spanische König Juan Carlos führte 1995 seine Tochter Elena vor den Traualtar. Die Ehe mit Jaime de Marichalar hielt bis 2009. Foto: REUTERS /



Prinzessin Noriko – Tochter des verstorbenen Tenno-Cousins Prinz Takamado – und ihr Bräutigam Kunimaro Senge nach ihrer Trauung im japanischen Izumo. Foto: dpa Picture-Alliance / * / picture alliance / dpa

Hochzeitswalzer von Kronprinzessin Mette-Marit und ihrem Gatten Haakon am 25. August 2001. Foto: REUTERS /

Sophie von Wessex und der britische Prinz Edward (jüngster Spross von Queen Elizabeth II) kurz nach ihrem Ja-Wort am 19. Juni 1999. Foto: REUTERS /

Mit Krönchen, Handtäschchen und Handschuhen: Kronprinzessin Masako. Foto: REUTERS /

Marie, jetzige Prinzessin von Dänemark, während ihrer Ankunft zur Hochzeit mit Joachim zu Dänemark am 24. Mai 2008. Foto: REUTERS / BOB STRONG / REUTERS



Die dänische Prinzessin Nathalie zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg mit wunderschöner Hochzeitsrobe – den Brautstrauß hatte sie vergessen. Foto: REUTERS / INA FASSBENDER / REUTERS

Ralph & Russo wird als Label hoch gehandelt

Ob es wirklich McQueen ist, von dem Markle schon zur Eröffnung der Invictus Games einen Blazer trug? Schließlich hatte McQueen-Designerin Sarah Burton 2011 auch das Kleid von Markles künftiger Schwägerin, Herzogin Kate von Cambridge, entworfen. Oder sollte es sich um Stella McCartney handeln? Die Entwürfe der Britin trug Markle unter anderem zum 92. Geburtstag von Queen Elizabeth II. Als weiterer Kandidat wurde auch Amanda Wakeley gehandelt, Lieblingsdesignerin von Harrys verstorbener Mutter, Lady Di, und Markles Wahl beim Kennenlernen der Queen.

Was Meghan Markle bei ihrer Hochzeit tragen wird, ist bisher unklar.

Foto: Yui Mok / dpa

Laut "Daily Mail" soll es keiner der genannten Designer sein. Die englische Zeitung will von Insidern aus Palast und Modeindustrie erfahren haben, dass Markle sich für das aus­tralische Paar und Designer-Duo Ralph & Russo, mit Gründungssitz in London, entschieden hat. "Sie wird einen handgenähten, mit vielen Perlen besetzten Entwurf tragen", heißt es.

Ein weiterer Beleg sollen Bilder von Prinz Harry sein, der vor rund einem Monat in Chelsea fotografiert worden war, als er das Atelier von Ralph & Russo verließ. "Wahrscheinlich, um sich um die Kosten von 100.000 Pfund zu kümmern", wie die Zeitung schrieb. So viel soll das Kleid von Markle kosten, umgerechnet 113.000 Euro, bezahlt aus dem Privatvermögen der königlichen Familie.

Meghan Markle trug bereits Ralph & Russo

Für die Informationen des Blattes spricht, dass Markle schon einmal Ralph & Russo getragen hat. Auf ihrem offiziellen Verlobungsfoto von Modefotograf Alexi Lubomirski, der am 19. Mai auch das offizielle Hochzeitsporträt schießen soll. Innig schmiegt sich die 36-Jährige da in einer bodenlangen Couture-Robe mit Goldranken-Verzierungen an ihren Prinzen.

Tamara Ralph und Michael Russo haben ihr Label 2007 gegründet. Sie entwerfen Haute Couture, Schuhe, Taschen, Konfektion. Zu ihren Kunden gehören Angelina Jolie, Bella Hadid, Beyoncé, Gwyneth Paltrow und Penélope Cruz. Sie sind das erste britische Label seit rund 100 Jahren, das 2014 zu den offiziellen Schauen der Pariser Fashion Week gehörte. Neben Chanel, Dior und Valentino. In ihrer Schau für die Frühjahrs-/Sommerkollektion 2016 schlossen Ralph & Russo den Laufsteg mit einem der größten Brautkleider aller Zeiten: 826 Meter Tüll, 46 Meter Organza und Millionen von kleinen Perlen, Kristallen und Organza-Blumen schmückten das Kleid. Die Schleppe musste von sechs Mitarbeitern bei jeder Drehung auf dem Steg neu drapiert werden, so lang war sie.

In einem Interview mit der Zeitschrift "Glamour" im Jahr 2016 hatte Meghan Markle ihren persönlichen Stil noch als eher zurückhaltend beschrieben. Wie das von Carolyn Bessette Kennedy bei ihrer Hochzeit 1996. "Klassisch und einfach ist die Devise, vielleicht mit einem modernen Twist."