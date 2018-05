Böhmermann-Botschaft leuchtete von Dresdner Frauenkirche

Die Frauenkirche in Dresden ist ein Symbol der Stadt an der Elbe.

Dresden. Unbekannte haben in der Nacht zu Montag die berühmte Dresdner Frauenkirche für eine Botschaft missbraucht. Wie die "Sächsische Zeitung" berichtete, erstrahlte auf der Front der Kirche in Leuchtschrift die Parole "Durchhalten, freundliches Dresden! Ihr seid nicht alleine!". Dazu der Hashtag #Reconquistainternet.

Wer konkret hinter dieser Botschaft steckt, war am Montag zunächst unklar. Klar ist: "Reconquistainternet" bedeutet so viel wie Rückeroberung des Internets.

Das Schlagwort und eine entsprechende Bewegung hatte der TV-Moderator Jan Böhmermann ins Leben gerufen.

50.000 folgten Böhmermanns Aufruf

Böhmermann will Trollen und rechten Hetzern im Netz "Liebe und Vernunft" entgegensetzen. Und ganz offensichtlich steht er damit nicht allein: Mehr als 50.000 Menschen schlossen sich binnen weniger Tage an. Dass die leuchtende Botschaft ausgerechnet an einem Montag erschien, kommt wohl nicht von ungefähr: Für den Abend war in Dresden die nächste Demonstrationen der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung angekündigt. (W.B.)

❤️ unser server ist ohnmächtig. bei 51.500 mitgliedern hat es ~KNACK~ gemacht. wir waren ein bisschen zu viele auf einmal.



techniker ist informiert. wir arbeiten mit @discordapp gerade an einer lösung... ❤️



lieb und vernünftig bleiben. — Jan Böhmermann 🤨 (@janboehm) May 1, 2018