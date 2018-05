Zwei rechte Turnschuhe an den Füßen überführen Dieb

Erfurt. Zwei rechte Turnschuhe haben einen Mann aus Gotha laut Polizei des Diebstahls überführt. Der 28-Jährige war am Freitag früh zunächst in der Regionalbahn von Gotha nach Erfurt aufgefallen, weil er weder Fahrschein, noch Geld oder Ausweispapiere bei sich hatte, wie die Bundespolizei mitteilte. Er wurde deshalb am Hauptbahnhof von Polizisten in Empfang genommen.

Dabei fiel den Beamten auf, dass der in Gotha wohnende Mann zwei rechte Turnschuhe unterschiedlicher Größe an hatte. Er gab zu, diese aus einem Schuhgeschäft in Gotha gestohlen zu haben. Zur Anprobe habe das Geschäft nur rechte Schuhe angeboten.

Kuriose Meldungen – auch wenn die Polizei täglich mit Gewalt und Unfällen kämpft, ist sie immer wieder mit amüsanten Situationen konfrontiert. So etwa mit dieser von Ende März 2018: Da kontrollierte eine Funkstreife der Polizei Zusmarshausen in Bayern einen 38-jährigen Mann, der mit einem Kalb spazieren ging. Mitten in der Nacht. Völlig betrunken. Das Jungtier sei ihm nachgelaufen, behauptete er. Allerdings stimmte das so nicht. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass er das Kalb gestohlen hatte. Und nicht nur das: Auch ein Handy, eine Trompete, einen Autoschlüssel und Bargeld stellten die Beamten sicher. Foto: emholk / Getty Images/iStockphoto

Ende Februar 2018 hieß es in einem Polizeibericht: „Polizei und Zirkusclown verfolgen zwei Zebras“. Klingt erstmal wie der Anfang eines Witzes, ist aber wirklich passiert. Und zwar in Ludwigshafen. Die Tiere waren aus einem Zirkus entlaufen. Der Zirkusclown konnte sie mit Hilfe der Polizei wieder einfangen. Foto: ManoAfrica / Getty Images

Anfang Dezember 2017 fiel es der Polizei gar nicht schwer, zwei Kiosk-Einbrecher in Dietzenbach in Hessen nach ihrer Tat zu finden. Die beiden hatten offenbar nicht auf das Wetter geachtet. Die Polizisten brauchten nur den Spuren im Schnee zu folgen – und konnten die beiden Tatverdächtigen dann in einer Wohnung festnehmen. Foto: StockSolutions / Getty Images/iStockphoto

November 2017: Nach 20 Jahren tauchte ein vermisstes Auto wieder auf. Ein Mann aus Frankfurt hatte schlichtweg vergessen, wo er es 1997 geparkt hatte. Nur weil ein Gebäude abgerissen werden sollte und das Fahrzeug im Weg stand, wurde es gefunden. Foto: Waldmüller / imago/Waldmüller

November 2017: Eine offensichtlich wohlhabende Frau hat im Hamburger Hauptbahnhof einen Lipgloss für 37 Euro gestohlen, obwohl das Bargeld in ihrer Tasche für mehr als 600 Stück davon gereicht hätte. Bundespolizisten fanden bei der Frau 23.000 Euro in bar. Foto: imago stock&people / imago/JuNiArt



November 2017: Ein 81 Jahre alter Mann hat in Baden-Württemberg einen fünf Kilogramm schweren Gegenstand in der Erde seines Gartens gefunden. Weil er dort eine Bombe vermutete, alarmierte er die Polizei. Die gab nach kurzer Zeit Entwarnung: Der vermeintlich gefährliche Gegenstand war eine große Zucchini. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Oktober 2017: Auf der Autobahn 1 zwischen Hamburg und Bremen war Ende Oktober 2017 ein Traktor ziemlich langsam unterwegs. Als die Polizei den 18-jährigen Fahrer stoppt, stellt sich heraus, dass er unter Drogeneinfluss stand – vermutlich hatte er Cannabis konsumiert. Foto: StGrafix / Getty Images/iStockphoto

Oktober 2017: Ein etwa 30-jähriger Mann hat eine Kiosk-Mitarbeiterin abgelenkt und dann bedroht, um die Kasse leer zu räumen. Während er das Geld stehlen wollte, betrat jedoch ein Kunde den Laden. Der Räuber bediente den Kunden, verkaufte ihm Zigaretten und gab sogar Rückgeld. Mit dem Kasseninhalt konnte der Täter danach verschwinden. Foto: David Ramos / Getty Images

Im August 2017 hat sich dieser Fall zugetragen: Auf der Flucht vor der Polizei ist ein 45 Jahre alter Ladendieb in Hamm (Nordrhein-Westfalen) mit dem Fahrrad gegen einen Streifenwagen gefahren – im Gepäck hatte er mehr als 50 Konservendosen mit Thunfisch. Es entstand ein Schaden von 1600 Euro. Was der unter Drogen stehende Mann mit dem vielen Thunfisch vorhatte, verriet er der Polizei nicht. Foto: imago stock&people / imago/Westend61

Ebenso im August 2017: Ein Zebu-Rind setzte sich nach dem Zusammenstoß mit einem Auto auf dessen Motorhaube – und hinterließ einen Fladen. Das Rind blieb bei dem Unfall unbeschadet, das Auto nicht. Es entstand ein Schaden von 2000 Euro. Foto: imago



Mai 2017: In Essen geht ein Alarm bei der Polizei ein. Einsatzkräfte rücken zum vermeintlichen Tatort aus. Der Auslöser des Alarms ist bereits tot, als die Polizisten eintreffen: eine Spinne. Sie saß auf einem scharf geschalteten Alarmknopf, als die Bewohner des Hauses das Tier zerquetschten. Foto: imago stock&people / imago/Eibner

April 2017: Nach einem Besäufnis geht ein Mann im baden-württembergischen Mainhardt duschen. Problem: Er nutzt die Dusche in einem fremden Haus. Als die Bewohnerin den Nackten in ihrem Bad sieht, versteckt sie sich mit ihren Kindern und ruft die Polizei. Als die Beamten eintreffen, merkt der „Einbrecher“ langsam, dass was nicht stimmt. Am Ende ist es ihm nur noch peinlich – und die Bewohner sehen von einer Anzeige ab. Foto: imago stock&people / imago/Medicimage

Ende März 2017: Ein Frau wehrt sich in Hannover erbittert gegen ihre Festnahme, nachdem beim Diebstahl eines Vibrators erwischt worden war. Höhepunkt ihres Kampfes: Sie beißt den Ladendetektiv. Die Polizei vermerkt in der zugehörigen Mitteilung: „Es ist unklar, was die Frau so erregte.“ Foto: imago stock&people / imago/Haytham Pictures

7. März 2017: Die Polizei muss einen Verkehersteilnehmer auf der A2 bei Braunschweig anhalten. Der Mann gehört schlichtweg nicht auf die Autobahn – weil er mit dem Rand unterwegs ist. Seine Erklärung: Sein Navi auf dem Smartphone hätte ihm diesen Weg gezeigt. Foto: Bodo Marks / dpa-tmn

8. Februar 2017: Die Polizei ermittelt wegen Störung der Religionsausübung und Hausfriedensbruch in einer Kirche im bayerischen Ebensfeld. Ein DNA-Test soll helfen. Schließlich hat der unbekannte Täter davon reichlich hinterlassen: Er hatte zweimal sein großes Geschäft in der Kirche verrichtet. Einmal sogar im Beichtstuhl. Foto: imago stock&people / imago/CHROMORANGE



31. Januar 2017: Eine Frau hatte in Bremen die Polizei gerufen, weil sie in ihrer Wohnung merkwürdige Geräusche gehört und Angst vor einem Einbrecher bekommen hatte. Die Beamten suchten die Wohnung ab – und fanden den Übeltäter im Badezimmer. „Er lag in der Wanne, war blau angelaufen und zuckte unkontrolliert“, heißt es im Polizeibericht. Ein Vibrator. Modell: „Blauer Maulwurf“. Damit war die Spurensuche beendet. Foto: imago / imago stock&people

3. Januar 2017: In Frankreich verfolgt ein junger Mann den Dieb seines Autos auf ungewöhnliche Weise. Auf dem Dach liegend hält er sich fest, als der Dieb losfährt, und ruft mit einer Hand den Notruf. Der Dieb sei teilweise mit 130 Stundenkilometern auf der Autobahn unterwegs gewesen, heißt es später im Bericht. Ein Polizeiwagen nimmt die Verfolgung auf und kann den Verdächtigen schließlich festnehmen. Foto: Etienne Laurent / dpa

6. Oktober 2016: Ein rabiater Dieb verteidigt im Bremer Hauptbahnhof sein erbeutetes Thunfischbaguette und einen Multivitaminsaft, als ob es um sein Leben geht. Der Bäckereiverkäufer, der ihm hinterherrennt, kassiert einen Schlag ins Gesicht, kann den Dieb dann aber zu Boden bringen. Sicherheitsleute der Bahn kommen hinzu, Bundespolizisten nehmen den 35-Jährigen fest. Er erhält eine Strafanzeige wegen Diebstahls und Körperverletzung – und muss weiter hungern. Der 36 Jahre alte Verkäufer wird nicht ernsthaft verletzt. Foto: imago stock&people / imago/CHROMORANGE

3. Oktober 2016: Im hessischen Alsdorf wird die Polizei von einer besorgten Frau alarmiert, die eine Ruhestörung bei den Nachbarn melden will. Die vermuteten Renovierungsarbeiten der Nachbarn stören die Frau am freien Tag der Deutschen Einheit. Die Polizisten stellen jedoch fest, dass in der Küche der Nachbarn nur Schnitzel geklopft wurden und keine Renovierungsarbeiten stattfanden. Ins Abschlussprotokoll schreiben die Beamten: „Schnitzel sind jetzt in der Pfanne und brutzeln. Keine Maßnahmen. Ist jetzt Ruhe.“ Foto: imago stock&people / imago/Daniel Schvarcz

29. September: Ein 16-Jähriger verliert bei einem Moped-Unfall im Schwarzwald sein Kniegelenk, doch das wird erst im Krankenhaus bemerkt. Unter telefonischer Anleitung eines Arztes durchforsten Polizisten den Straßengraben und finden das Gelenk. Es wird gereinigt und dem jungen Mann eingesetzt, der so um ein künstliches Gelenk herumkommt. Foto: imago stock&people / imago/Westend61



15. September 2016: Ein Esel beißt im hessischen Schlitz in Teile eines McLaren-Supersportwagens und verursacht einen Schaden von rund 30.000 Euro. Die scherzhafte Erklärung der Polizei: Das Tier könnte das orangefarbene Fahrzeug für eine überdimensionierte Möhre gehalten haben. Ein Gericht urteilte rund ein Jahr später, dass die Besitzer des Esels für die Reparaturkosten aufkommen müssen. Diese waren laut Gericht dann aber nicht mehr ganz so hoch. Foto: imago stock&people / imago/Pixsell

18. August 2016: Ein möglicherweise angriffslustiger Emu sorgt in Kalbach (Kreis Fulda) für Aufregung. Seit zwei Wochen werde vergeblich versucht, den ausgebüxten australischen Laufvogel einzufangen, berichtet die Polizei in Fulda. Das Tier renne sofort weg, wenn sich Menschen näherten. Der Emu wurde mehrfach an Plätzen nahe des Ortsteils Uttrichshausen gesehen. Der Besitzer habe gewarnt, das Tier könne angreifen, wenn es in die Enge getrieben werde, so die Polizei. Foto: Lisa Maree Williams / Getty Images

17. August 2016: Weil zwei Beamte einen Mofa-Fahrer mit dem Auto nicht durch eine Kleingartenanlage verfolgen können, greift einer der Beamten zu einem alternativen Verkehrsmittel. Mit einem Kinderfahrrad stellt er den Mann, der vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet war. Foto: imago stock&people / imago/Italy Photo Press

15. August 2016: Ein Streit zwischen einem 47-jährigen und einem 49-jährigen Mann ist am 12. August in Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) eskaliert. Der 49-Jährige beschädigt dabei das Auto seines Gegenübers – mit seiner Fleischwurst. Diese hatte der Mann so gegen den BMW des 47-Jährigen geschleudert, dass das Auto eine Beule an der rechten Hecktüre hatte. Foto: imago

16. August 2016: Die Polizei im nordrhein-westfälischen Kaarst bricht eine Wohnung auf, weil zuvor Hilferufe wahrgenommen wurden. In der Wohnung treffen sie aber keine hilflose Person, sondern einen Papagei an. Besorgte Nachbarn kannten den Vogel noch nicht und hatten sein Krächzen für einen Hilferuf gehalten. Foto: imago stock&people / imago/Westend61



1. Juli 2016: Bei der niederländischen Polizei geht eine Meldung ein, dass sich eine Person in Amsterdam nahe eines Fensters befinde und sich womöglich umbringen könnte. Die Polizei öffnet die Tür und findet einen leblosen Körper vor – den einer Gummipuppe. Foto: Ian Waldie / Getty Images

30. August 2016: In den letzten Stunden vor Jahresende wurden die Mindener Polizeibeamten zu ihrem wohl ungewöhnlichsten Einsatz des Jahres gerufen: Ein Mann traute sich nicht, durch einen Tunnel zu fahren. Er leide an einer Tunnelphobie, schilderte er am Telefon. Wendemöglichkeit? Fehlanzeige. Die Beamten rückten aus. Eine Polizistin fuhr das Auto durch den 1730 Meter langen Weserauentunnel, ihr Kollege lenkte den Mann mit Smalltalk ab und fuhr ihn im Streifenwagen durch den Tunnel. Foto: imago stock&people / imago/blickwinkel

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten weitere Gegenstände, die er aus Geschäften gestohlen hatte. Gegen ihn wird nun wegen des Erschleichens von Leistungen und Diebstahls ermittelt. (dpa)