Neukirchen: Einsatz an Kita – Falschparkende Eltern blockieren Retter

Was darf ich auf keinen Fall machen, wenn sich ein Einsatzfahrzeug nähert? Immer wieder kommen Rettungsfahrzeuge zu spät zum Einsatz, weil die Rettungsgasse nicht oder zu spät gebildet wird. Fahrlehrer Franz-Josef Malzewski erklärt, wie sich Autofahrer in solchen Situationen am besten verhalten.