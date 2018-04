Schwedische Nobel-Akademie: Auch Prinzessin Victoria soll sexuell belästigt worden sein

Sara Danius, die Ständige Sekretärin der Jury für den Literaturnobelpreis, war darüber in die Kritik geraten, wie sie mit Vorwürfen der sexuellen Belästigung gegen ein Mitglied der Akademie umgegangen war.

Vorsitzende der Schwedischen Akademie legt ihr Amt nieder Sara Danius, die Ständige Sekretärin der Jury für den Literaturnobelpreis, war darüber in die Kritik geraten, wie sie mit Vorwürfen der sexuellen Belästigung gegen ein Mitglied der Akademie umgegangen war.

Der Skandal um sexuelle Belästigung rund um die Schwedische Akademie weitet sich aus. Nun fällt auch der Name der Kronprinzessin.

Die skandalgeplagte Jury des Literaturnobelpreises rutscht trotz des Eingreifens von König Carl XVI. Gustaf immer tiefer in die Krise. Am Wochenende verlor sie das achte Mitglied. Damit sind nur noch 10 der einst 18 Mitglieder aktiv, die Vorsitzende ist zurückgetreten. Zudem wurde der Name eines weiteren Opfers öffentlich: Kronprinzessin Victoria von Schweden.

Die Nachricht der schrumpfenden Jury wirft die Frage auf, ob ein solches Gremium noch den ehrwürdigen Nobelpreis vergeben kann. Doch die Akademie beschwichtigt: Die Arbeit zur Vorauswahl der Kandidaten laufe wie gewohnt.

Belästigungs- und Korruptionsskandal

Normalerweise wird der Preisträger im Oktober bestimmt und am 10. Dezember geehrt . Doch das Gremium räumt ein: Das Ansehen des Preises habe Schaden genommen. So sehr, dass man hinter verschlossenen Türen nun wohl diskutiert, den Preis in diesem Jahr nicht zu vergeben – und dafür im kommenden Jahr gleich doppelt.

Ein Belästigungs- und Korruptionsskandal rund um den Mann von Akademie-Mitglied Katarina Frostenson hatte die Krise ausgelöst. Das Paar soll die Namen von sieben Nobelpreisträgern ausgeplaudert haben. 18 Frauen hatten dem Mann im vergangenen Jahr darüber hinaus sexuelle Belästigung vorgeworfen.

Eine von der Akademie in Auftrag gegebene Untersuchung bestätigte "unakzeptables Verhalten in Form von unerwünschter Intimität". Die Akademie-Mitglieder hätten davon allerdings nichts geahnt.

Kronprinzessin Victoria an den Po gefasst

Nach neuen Berichten schwedischer Medien könnte unter den Opfern sogar Kronprinzessin Victoria gewesen sein. Bei einem Empfang soll der Mann von Frostenson – ein Franzose – ihr vor mehr als zehn Jahren an den Po gefasst haben, berichteten die Zeitung "Svenska Dagbladet" und der schwedische Rundfunk SVT am Samstag unter Berufung auf mehrere Augenzeugen.

Das Königshaus wollte die Berichte zunächst nicht kommentieren. Frostensons Mann weist alle Vorwürfe zurück.

Schwedischer König ändert Statuten

Weil sie mit dem Umgang der Akademie mit dem Skandal unzufrieden sind, ziehen sich unterdessen mehr und mehr Mitglieder aus Protest zurück. Auch Frostenson musste bereits gehen. Im Gegenzug gab die ständige Sekretärin Sara Danius ihren Posten auf – nach eigener Aussage auf Wunsch der Akademie.

Für die Kulturinstitution warf das Probleme auf, denn nach den jahrhundertealten Statuten werden Sitze inaktiver Mitglieder eigentlich erst nach deren Tod neu vergeben. Das jedoch hätte "ernsthaft die Fähigkeiten der Akademie gefährdet, ihre wichtigen Aufgaben zu erfüllen", erklärte das schwedische Königshaus.

Unter anderem sei der nötige Wiederaufbau der Akademie behindert. Deshalb habe König Carl XVI. Gustaf als Schirmherr des Gremiums entschieden, die Statuten um ein Rücktrittsrecht zu ergänzen.

Ende der traditionellen Kulturinstitution unwahrscheinlich

Noch sind diese Änderungen allerdings nicht in Kraft. In wieweit sie der Akademie helfen, ist zudem umstritten. Denn um Sitze in dem ehrwürdigen Gremium nachzubesetzen, sind den alten Statuten zufolge 12 Stimmen nötig. Doch nur noch 10 Mitglieder sind aktiv. Die Akademie hofft nach eigener Aussage, dass einige der Inaktiven nach Frostensons Rücktritt zurückkommen und wieder mit abstimmen.

Selbst wenn das nicht passiert, ist ein Ende der traditionellen Kulturinstitution unwahrscheinlich. Die Statuten könnten unter den aktuellen Bedingungen anders ausgelegt werden, sagten Juristen schwedischen Medien. Auch König Carl XVI. Gustaf könnte sich erneut einschalten – und vielleicht sogar ein für den zurückhaltenden Monarchen seltenes Machtwort sprechen.

Die Vergabe des Literaturnobelpreises ist übrigens auch mit einer dezimierten Akademie denkbar. In den alten Statuten nämlich kommt der Preis überhaupt nicht vor – sie sind von 1786 und damit mehr als 100 Jahre älter als der wichtigste Literaturpreis der Welt. (dpa)