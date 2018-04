In einer Ölraffinerie in Wisconsin soll sich eine Explosion ereignet haben (Symbolfoto).

In einer Ölraffinerie im US-Bundesstaat Wisconsin hat es eine Explosion gegeben. Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Superior.

Unglück Ölraffinerie in den USA explodiert – Tote befürchtet

In einer Ölraffinerie in Wisconsin hat sich offenbar eine Explosion ereignet. Das berichten übereinstimmend mehrere US-Medien. Der Vorfall ereignete sich demnach in der Stadt Superior. Es gibt Berichte über Tote. Weitere Details sind noch nicht bekannt. (bekö)

Mehr in Kürze.