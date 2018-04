Rückruf: Scharfkantige Plastikteile in "Rewe to go"-Wraps

Die Natsu Food Gruppe ruft die "Falafel & Houmous"-Wraps der Marke "Natsu" sowie die "Falafel & Hummus"-Wraps der Marke "Rewe to go" zurück. Der Grund: Die Produkte könnten durch durchsichtige, scharfkantige Plastikteile verunreinigt sein. Es bestehe die Gefahr, sich beim Verzehr zu verletzen.

Betroffen sind Produkte mit Verbrauchsdatum 26., 27., 28. und 29.04.2018. Bei der Marke "Natsu" ist als Hersteller die Natsu Food GmbH & Co. KG angegeben, bei der Marke "Rewe to go" die Qizini Losser B.V.