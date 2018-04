Toronto-Amokfahrt: Verdächtiger soll aus Frauenhass gehandelt haben

Vor der Festnahme soll der Fahrer mit einem Gegenstand in Richtung eines Polizisten gezeigt und dabei „Töte mich!“ sowie „Schieß’ mir in den Kopf!“ gerufen haben.

Rettungskräfte bedecken eine Leiche auf der Yonge Street in Toronto. Ein Kleinlaster ist in einem belebten Geschäftsviertel der kanadischen Metropole in eine Gruppe von Fußgängern gerast. Mindestens zehn Menschen wurden getötet, sehr viele weitere verletzt.

Nach der Amokfahrt eines 25-Jährigen im kanadischen Toronto mit zehn Toten und 15 Verletzten gibt es erste Hinweise auf das Motiv. Kurz vor der Tat soll Alek M. einen Facebook-Post abgesetzt haben, indem er schreibt, die sogenannte "Incel Rebellion" habe begonnen. Das schreiben verschiedene Medien und berufen sich dabei auf die Facebook-Seite des Verdächtigen, die allerdings nicht mehr zugänglich ist. Die BBC schreibt, Facebook habe den Inhalt des Post bestätigt.

"Incel" ist ein Neologismus und besteht aus den zusammengesetzten englischen Worten "involuntary" und "celibacy", zu Deutsch "unfreiwillige Enthaltsamkeit". Bekanntheit erlangte das Wort erstmals 2014, als sich der Attentäter Elliot Rodger als "Incel" bezeichnete. Er sei unfreiwilliger Single und wolle aus Wut darüber so viele Frauen wie möglich töten. Rodger tötete sechs Menschen im kalifornischen Isla Vista.

M. beruft sich auf Amoktäter Elliot Rodger

Der Verdächtige von Toronto beruft sich in seinem Facebook-Post nun auf ebendiesen Rodger, den er als "herausragenden Gentlemen" bezeichnete.

Am Montag war M. wegen zehnfachen Mordes und des versuchten Mordes in 13 weiteren Fällen angeklagt worden. Der Gerichtstermin soll nur zehn Minuten gedauert haben. In zwei Wochen soll die nächste Anhörung stattfinden. Der mutmaßliche Attentäter hatte am Montag einen Lieferwagen in hoher Geschwindigkeit über Gehwege im Norden Torontos gesteuert und mehrere Fußgänger erfasst. (dpa/aba)